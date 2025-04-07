Ультиматум Трампа: за яких умов президент США буде схиляти Україну до миру на умовах Путіна

Офіційний Київ може зіштовхнутися з ультиматумом Дональда Трампа, який буде змушуватиме Україну піти на угоду з РФ на умовах Путіна під загрозою повної зупинки усієї допомоги США, повідомляє The Telegraph. Наскільки реалістичним є цей сценарій, з’ясовував Фокус.

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Констатувавши, що після нещодавнього скандалу у Білому домі Вашингтон значно посилив тиск на Київ, видання The Telegraph наголошує: "Путін не приховує, що хоче перетворити Україну на васала Росії, тоді як Трамп розглядає Україну в якості дочірнього підприємства, яке повністю належить США. Поки що Зеленський відмовляється віддати економічний суверенітет своєї країни в обмін на туманні обіцянки Сполучених Штатів, де явно були б раді його усуненню з займаної посади. Але допоки Зеленський знаходиться при владі у Києві, української капітуляції не буде ані перед Москвою, ані перед Вашингтоном".

Автор статті Деніел Джонсон, зазначивши, що президент Трамп вже відмовився від ролі Америки як "арсеналу демократії", резюмував: "Швидше за все, Україна невдовзі постане перед ультиматумом: або підписати мирну угоду, укладену за посередництва Трампа і продиктовану Путіним, або назавжди втратити розвідувальну і логістичну підтримку Америки".

The Telegraph: "Путін не приховує, що хоче перетворити Україну на васала Росії" Фото: Getty Images

Припинення вогню на умовах РФ, акцентує The Telegraph, може знищити моральний дух України, а падіння Зеленського і розпад української держави стануть лише питанням часу і прелюдією до наступного етапу плану очільника Кремля щодо відродження радянської Російської імперії.

Чому ймовірна капітуляція України є катастрофою для Трампа

Зауваживши, що Трамп і його оточення досить часто не надто сприятливо ставляться до України, політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом підкреслив: "З іншого боку, не можна виключати, що дані, наведені The Telegraph, є, скажімо так, несвідомою дезінформацією, покликаною підігріти градус напруги. Тому до інформації західних медіа нам слід ставитися спокійно, тим паче, що приводів для хвилювань і без того вистачає з головою. Якщо ж говорити про ймовірний ультиматум Трампа, то я вважаю такий сценарій малореалістичним. Втім, це зовсім не означає, що нам не потрібно 24/7 рухатись у напрямку покращення взаємовідносин зі США з тим, аби зафіксувати такі червоні лінії, які Трамп навіть при сильному бажанні не зможе переступити. Інакше кажучи, варто "зацементувати" таку позицію, щоб у Трампа навіть думок не виникало, що він може зателефонувати Зеленському і щось йому диктувати".

На думку експерта, наразі Україна все ж таки має свій "твердий голос", з яким у Білому домі не можуть не рахуватися. "Трампу точно не подобається голос Києва, але саме цей голос змушує оточення президента США по-іншому і з більшою повагою дивитися на Україну. Однак головний момент для нас полягає в необхідності вибудовування такої інформаційної політики, яка б повсякчас демонструвала Трампу одну просту річ: умовна капітуляція України, за якою стоятимуть Сполучені Штати — це катастрофа для нього і Афганістан у п’ятому ступені", — підкреслює політолог.

Експерт не виключає, що у разі загострення у США суспільно-політичної обстановки через відоме тарифне рішення американського президента, Трамп може переключитися на внутрішній порядок денний, відклавши нагальність термінового вирішення питання мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас, прогнозує Ігор Рейтерович, якщо це і станеться, то не тут і зараз, а через місяці.

Чи є у Трампа вагомі важелі тиску на Зеленського

Коментуючи Фокусу інформацію про ймовірний ультиматум Трампа Україні, політолог Ігор Чаленко зауважив: "Скажу риторикою Трампа: у Сполучених Штатів у цьому питанні просто немає карт. Річ у тім, що за весь час свого перебування в Овальному кабінеті Трамп, підкреслюю, не ухвалив жодного рішення стосовно військової та фінансової підтримки України. Все те, що ми наразі отримуємо зі США — це залишки від безпосередніх рішень Байдена. Власне, саме тому у Білого дому немає важелів, які дозволяли б ультимативно натиснути на Україну стосовно прийняття, м’яко кажучи, невигідних для офіційного Києва умов мирної угоди. Більше того, навіть в темі угоди про мінерали ми бачимо, що нещодавні відверті наїзди адміністрації Трампа врешті-решт призвели до коригування рамкового документу".

The Telegraph: "Зеленський відмовляється віддати економічний суверенітет своєї країни в обмін на туманні обіцянки Сполучених Штатів" Фото: Getty Images

Американська сторона, підкреслює політолог, знає про червоні лінії офіційного Києва, які були "максимально чітко" окреслені під час зустрічі делегацій України та США у Джидді 11 березня. Від цих червоних ліній, переконаний Ігор Чаленко, Україна не відступатиме і не підписуватиме щось, що їх перекреслює під жодним тиском. Також, припускає політолог, Трамп зрештою може використати шантаж щодо ненадання Україні оперативних розвідувальних даних оборонного характеру чи зупинити програму, пов’язану з F-16. В такому разі, констатує експерт, уся наша західно-повітряна складова може опинитися в підвішеному стані.

"Але такий крок Трампа буде повним абсурдом, адже це все рівно, що відкрити Кремль на капітолійському пагорбі. Тому, не виключено, що Сполучені Штати форсуватимуть тему президентських виборів. Але особисто я не вірю в те, що будь-який переможець цих виборів піде на підписання капітуляційної для України так званої мирної угоди, де не буде жодних гарантій безпеки для нашої держави, чітко виписаної подальшої підтримки і багатьох-багатьох інших питань. А намагання адміністрації Трампа "вибити" в України кошти за отриману раніше при Байдені допомогу не просто обнуляє позицію США, а й переводить її у вкрай негативний вимір", — зазначає експерт.

Політолог також нагадує риторику Трампа, який і під час президентської виборчої кампанії у США, і після перемоги на виборах неодноразово заявляв, що, мовляв, за жодних обставин не хоче повторення другого Афганістану. "У разі, якщо Трамп таки проштовхуватиме капітуляційні за суттю своєю ультиматуми для України, то наслідки Афганістану для нього видадуться "квіточками". Наслідки будуть набагато гіршими і вони серйозно вдарять по репутації Сполучених Штатів. В результаті ніхто в межах НАТО і поза ними не буде об’єктивно вважати США надійним союзником та партнером. Тобто усе, що було раніше підписано зі США, буде ставитися під величезний-величезний сумнів. Власне, тому ймовірне лобіювання Трампом стамбульських "хотєлок" Путіна у ще більш жорсткому їх викладенні стовідсотково не сприятиме утриманню ролі США в якості лідера бодай одного з полюсів світу", — підсумовує Ігор Чаленко. Загалом політолог вважає, що сценарій з ймовірним ультиматумом Трампа Україні виглядає малоймовірним.

Тим часом Павел Коваль — глава польської Ради зі співпраці з Україною, яка консультує уряд Туска, зі шпальт Financial Times застерігає Трампа від "історичної помилки", що полягатиме у визнанні претензій Москви на окуповані українські території. Перелічивши цілу низку ризиків для США від такого рішення, аналітик висловив упевненість, що Дональд Трамп, зрештою, не дасть змоги Росії контролювати українську територію де-юре, а натомість визнає постійну загрозу екзистенційного характеру з боку Кремля.