"В прямому і переносному сенсі": в Білому дому кажуть, що Трамп з'їв обід Зеленського (фото, відео)

Раніше в мережі оприлюднили фото з меню урочистого обіду для української делегації на чолі з президентом Зеленським. Учасникам ланчу мали подати смажену курку, салат і крем-брюле.

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Прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт заявила, що Дональд Трамп з'їв обід, призначений для української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це вона розповіла в коментарі для Fox News.

Пресекретарка Білого Дому Лівітт про з'їдений обід Трампом (дивитися з 04:39)

На запитання журналістки про те, хто саме вирішив скасувати спільний обід Трампа та Зеленського, Лівітт заявила, що президенту Трампу "сподобався обід". Прессекретарка Білого Дому додала, що глава США "в прямому та переносному сенсі з'їв обід Зеленського".

"Це було його [Трампа — ред.] рішення. Він відчував, що зараз немає можливості для мирних перемовин з президентом Зеленським", — заявила Лівітт.

Також ЗМІ додали, що один з помічників Трампа розповів, що після публічної сварки з Зеленським, президент США запросив на обід кількох членів зі своєї команди за спільний стіл. Напередодні в мережі оприлюднили меню спільного обіду між очільниками США й України. В запропонованому ланчі мали подати смажену курку та салат, а на десерт гостям пропонували крем-брюле.

Меню скасованого ланчу президентів (фото з відкритиж джерел)

Раніше стало відомо, що Путін радіє провалу перемовин Трампа та Зеленського, та боїться "пастки" від США. За інформацію ЗМІ, багато хто в оточенні Путіна не вірить в те, що відбувається між США та Україною, однак керівництво РФ "не до кінця розуміє стратегії Трампа й остерігається пасток".

Згодом повідомлялося, чому зарано ставити крапку на допомозі США після скандалу в Білому домі. На думку економіста Віталія Шапрана, історична суперечка на камери в Білому домі може бути використана Трампом двома шляхами.