"В прямом и переносном смысле": в Белом доме говорят, что Трамп съел обед Зеленского (фото, видео)

Ранее в сети обнародовали фото из меню торжественного обеда для украинской делегации во главе с президентом Зеленским. Участникам ланча должны были подать жареную курицу, салат и крем-брюле.

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Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп съел обед, предназначенный для украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала в комментарии для Fox News.

Пресс-секретарь Белого Дома Ливитт о съеденном обеде Трампом (смотреть с 04:39)

На вопрос журналистки о том, кто именно решил отменить совместный обед Трампа и Зеленского, Ливитт заявила, что президенту Трампу "понравился обед". Пресс-секретарь Белого Дома добавила, что глава США "в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского".

"Это было его [Трампа — ред.] решение. Он чувствовал, что сейчас нет возможности для мирных переговоров с президентом Зеленским", — заявила Ливитт.

Также СМИ добавили, что один из помощников Трампа рассказал, что после публичной ссоры с Зеленским, президент США пригласил на обед нескольких членов из своей команды за общий стол. Накануне в сети обнародовали меню совместного обеда между руководителями США и Украины. В предложенном ланче должны были подать жареную курицу и салат, а на десерт гостям предлагали крем-брюле.

Меню отмененного ланча президентов (фото из открытых источников)

Ранее стало известно, что Путин радуется провалу переговоров Трампа и Зеленского, и боится "ловушки" от США. По информации СМИ, многие в окружении Путина не верят в то, что происходит между США и Украиной, однако руководство РФ "не до конца понимает стратегии Трампа и остерегается ловушек".

Впоследствии сообщалось, почему рано ставить точку на помощи США после скандала в Белом доме. По мнению экономиста Виталия Шапрана, исторический спор на камеры в Белом доме может быть использован Трампом двумя путями.