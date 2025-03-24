Президент США насолоджується пенсією: Джо Байден уперше вийшов у світ після виборів

46-й президент США відвідав бродвейський хіт: постановку "Отелло" з Дензелом Вашингтоном після того, як Демократична партія відмовилася прийняти його допомогу.

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Джо Байден уперше вийшов у світ разом із дружиною Джилл після того, як Дональд Трамп повернувся в Білий дім. 46-й президент США вирушив на Бродвей, де відвідав мюзикл "Отелло" з голлівудськими зірками в головних ролях. Про це пише Daily Mail.

Прибуття Джо Байдена на мюзикл "Отелло"

Поява Байдена на публіці відбулася після того, як соратники-демократи, вочевидь, надали йому холодний прийом.

"Вечір побачення" став першою помітною публічною появою колишнього президента після того, як його пропозицію допомогти його партії зібрати кошти було відхилено.

Байден одягнув смокінг, а Джилл — елегантну бірюзову сукню, і пара позувала для світлини на даху хмарочоса Мангеттена перед початком шоу.

Колишня перша леді опублікувала фото у своєму Instagram із підписом: "Вечір побачення!"

Джо Байден і Джилл Байден вирушили на побачення Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Подружжя Байден обрало винятковий привід вибратися з дому. Мюзикл "Отелло" з Дензелом Вашингтоном і Джейком Джилленголом б'є всі рекорди популярності і вже зібрав 2,8 мільйона доларів за один тиждень, що зробило драму Шекспіра найкасовішою бродвейською п'єсою в історії.

Кадр із постановки "Отелло" Фото: Соцмережi

Вашингтон, якому зараз 70 років, назвав цей досвід "найбільш хвилюючим, що я пережив у цьому столітті". 44-річний Джилленгол сказав журналістам: "Я працював усю свою кар'єру заради цього моменту".

Джейк Джилленгол і Дензел Вашингтон у мюзиклі "Отелло" Фото: Соцмережi

Однак Байден, з огляду на все, остаточно відправлений на пенсію своїми колегами-демократами. Лише за кілька днів до театрального походу, Байден приватно наполегливо просив нового голову Національного комітету Демократичної партії Кена Мартіна дозволити йому допомогти у збиранні коштів, висвітлювати мітинги і боротися з масштабною відмовою Трампа від політики, яку проводить його адміністрація.

Відповідь можна назвати прохолодною. За словами джерел, близьких до зустрічі, Мартін ввічливо вислухав, але жодних зобов'язань не було взято і жодних зборів коштів не було заплановано, що завдало серйозного удару по впливу експрезидента.

Внутрішні опитування та інтерв'ю з представниками Демократичної партії показують, що вплив Байдена різко впав після поразки на виборах у листопаді.

За два місяці, що минули з моменту відходу з посади в Білому домі, Джо Байден здебільшого зберігав мовчання, розділяючи час між Делавером і Вашингтоном, працюючи над мемуарами, проводячи зустрічі та здійснюючи дзвінки.

За даними численних джерел, він не висловив жалю щодо своєї участі у виборах 2024 року, але приватно вважає, що партія неправильно відреагувала на його відхід і не змогла досить швидко об'єднатися навколо Камали Гарріс.

Великий збирач коштів від Демократичної партії Алан Кесслер заявив журналістам: "Є багато людей, які все ще люблять Джо Байдена. Але настав час рухатися далі".

Трамп критикує Байдена навіть після того, як той залишив Білий дім Фото: Getty

Тоді як сім'я Байденів розглядає державну службу як довічний обов'язок, багато стратегів-демократів тепер бачать у ній нагадування про болючу главу, яку краще залишити позаду.

Трамп продовжує згадувати Байдена і його сім'ю і зробив це понад 400 разів із дня інавгурації — приблизно по сім разів на день.

Він продовжує посилатися на "невдачі Байдена", звинувачуючи його в інфляції, іноземних конфліктах і навіть зростанні цін на яйця.

Байден не зробив жодних публічних заяв і не дав жодних інтерв'ю.

І давній стратег Демократичної партії Донна Бразил вважає, що він чинить правильно.

"Джо Байдену немає сенсу відповідати Дональду Трампу. Американський народ не дивиться назад; він дивиться вперед", — зазначила Бразил.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон навіть заявляв, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена нібито намагалася вбити російського президента Володимира Путіна.