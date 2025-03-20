Вбили мільйони курей: у Білому домі знайшли винного в яєчній кризі в США
Оптові ціни на яйця в американських містах у 2025 році б'ють рекорди. Трамп обіцяв знизити вартість у свій перший день на посаді, але ціни зросли на 59% у лютому.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт звинуватила у яєчній кризі в США адміністрацію президента Джо Байдена. Про це вона написала в соцмережі Х.
"Адміністрація Байдена вбила майже 8 млн курей напередодні інавгурації президента Трампа, що призвело до дефіциту постачання та зростання цін. Яєчна криза – це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінс (міністерка сільського господарства США, – ред.) її виправляють!" – написала Левітт.
Яєчна криза в США
Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, ціни на яйця в США за останні кілька місяців зросли з $3,42 за десяток до $8,03. Через збільшення вартості продукції в країні почали фіксувати випадки крадіжки яєць.
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Американська адміністрація тепер просить інші країни допомогти їм з постачанням яєць. Прохання збіглося з низкою нових тарифів США на країни, включно з Європою, і загрозою додаткових.
Оптові ціни на яйця в американських містах у 2025 році б'ють рекорди, оскільки прискорений спалах пташиного грипу у курей-несучок скорочує поставки. Загалом у США було забито 35 млн курей-несучок. Трамп обіцяв знизити ціни на яйця у свій перший день на посаді, але ціни зросли на 59% у лютому.
Нагадаємо, за даними Керолайн Левітт, адміністрація Байдена витратила десятки мільйонів доларів на презервативи для Сектора Гази.
Також Фокус писав про бажання Трампа більше торгувати з Китаєм та РФ.
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