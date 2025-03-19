"Дуже цінні речі для нас": Трамп розповів, чому хоче торгувати з Росією та Китаєм (відео)

Американський президент вважає, що і російський, і китайський лідери "хотіли б порозумітися". Зокрема, Трамп сказав, що його країна наразі зовсім інша, ніж була кілька місяців тому.

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Президент США Дональд Трамп хоче більше торгувати з РФ та Китаєм. Про це він розповів в інтервʼю Fox News після розмови по телефону з російським президентом Володимиром Путіним 18 березня.

Журналістка Лора Інґрем запитала Трампа, чому можна вірити Путіну та чи не перебуває той під впливом "свого близького друга" президента Китаю Сі Цзіньпіна. На що американський лідер почав відповідати з точки зору торгівлі.

"У них є дуже цінні речі для нас, у тому числі дуже великі форми рідкісних металів. У них багато землі. Вони мають великий шматок нерухомості. Найбільша країна у світі. В них є речі, які ми могли б використати", — зазначив вдруге обраний президент США.

Трамп вважає, що і російський, і китайський лідери "хотіли б порозумітися".

Зокрема, президент США сказав, що його країна наразі зовсім інша, ніж була кілька місяців тому, за каденції Джо Байдена.

Розмова Трампа та Путіна

Трамп раніше назвав "чудовою" свою майже двогодинну телефонну розмову з Путіним, оскільки, за словами Трампа, він продовжує домагатися припинення вогню між РФ та Україною.

Питання військової допомоги Україні президенти двох країн, за словами Трампа, не обговорювали.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", — зазначив президент США.

Журналісти говорили, що після телефонної розмови з Трампом Путін оголосив, що Москва припинить удари лише по об'єктах енергетичної інфраструктури України на 30 днів, проте вже в день розмови президентів росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Словʼянська.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Зеленський заявив, що російський президент відмовився від повного припинення вогню.

Також Фокус писав про те, чому Трампу та Путіну не вдалося допомовитися про припинення вогню в Україні.