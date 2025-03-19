"Очень ценные вещи для нас": Трамп рассказал, почему хочет торговать с Россией и Китаем (видео)

Американский президент считает, что и российский, и китайский лидеры "хотели бы найти общий язык". В частности, Трамп сказал, что его страна сейчас совсем другая, чем была несколько месяцев назад.

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Президент США Дональд Трамп хочет больше торговать с РФ и Китаем. Об этом он рассказал в интервью Fox News после разговора по телефону с российским президентом Владимиром Путиным 18 марта.

Журналистка Лора Ингрэм спросила Трампа, почему можно верить Путину и не находится ли тот под влиянием "своего близкого друга" президента Китая Си Цзиньпина. На что американский лидер начал отвечать с точки зрения торговли.

"У них есть очень ценные вещи для нас, в том числе очень большие формы редких металлов. У них много земли. Они имеют большой кусок недвижимости. Самая большая страна в мире. У них есть вещи, которые мы могли бы использовать", — отметил во второй раз избранный президент США.

Трамп считает, что и российский, и китайский лидеры "хотели бы найти общий язык".

В частности, президент США сказал, что его страна сейчас совсем другая, чем была несколько месяцев назад, при каденции Джо Байдена.

Разговор Трампа и Путина

Трамп ранее назвал "замечательным" свой почти двухчасовой телефонный разговор с Путиным, поскольку, по словам Трампа, он продолжает добиваться прекращения огня между РФ и Украиной.

Вопрос военной помощи Украине президенты двух стран, по словам Трампа, не обсуждали.

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи", — отметил президент США.

Журналисты говорили, что после телефонного разговора с Трампом Путин объявил, что Москва прекратит удары только по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней, однако уже в день разговора президентов россияне ударили по энергетической инфраструктуре Славянска.

Напомним, 18 марта Владимир Зеленский заявил, что российский президент отказался от полного прекращения огня.

Также Фокус писал о том, почему Трампу и Путину не удалось договориться о прекращении огня в Украине.