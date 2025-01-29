Чиновники Байдена витратили 50 млн доларів на презервативи для Сектора Гази, — Білий дім (фото)

Новий прессекретар Білого дому Керолайн Левітт наводить приклад "абсолютно бездумних витрат" грошей платників податків попередньою владою. Палестинські бойовики за допомогою презервативів запускали вибухівки на територію Ізраїлю.

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Новий Департамент ефективності уряду США встановив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила 50 мільйонів доларів на закупівлю презервативів для жителів Сектора Гази. Про це на брифінгу розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Абсолютно бездумна трата грошей платників податків", — цитує її канал Fox News.

Рішення держсекретаря США Марко Рубіо заморозити іноземну допомогу передбачало і відкликання мільйонів доларів на фінансування проєкту "презервативи для Гази", розповів каналу представник Білого дому.

"Якщо діяльність не суперечить пріоритетам президента, її продовжать без проблем. Це схоже на те, як Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб зупинило потік грантових грошей до Всесвітньої організації охорони здоров'я", — пояснив співрозмовник.

Водночас неурядова організація (НУО) "Палестинська асоціація планування та захисту сім'ї" виправдовувала витрати адміністрації Байдена тим, що палестинцям систематично відмовляють у сексуальній і репродуктивній охороні здоров'я та правах".

"Наша система охорони здоров'я неодноразово зазнавала нападок і виснажувалася ізраїльською окупацією. Що більше вона розпадається, то більше буде перешкод для реалізації прав жінок і дівчаток", — говорили представники НУО.

Переносники вибухівки: як палестинські бойовики використовували презервативи

У випадку з Газою, йдеться не просто про засоби контрацепції. Палестинські бойовики з 2017 року запускали за допомогою повітряних куль і презервативів саморобні вибухові пристрої на територію Ізраїлю, пише видання Israel Info.

Палестинці прикріплюють вибухівку до надутих пластикових пакетів і презервативів біля кордону Сектора Газа та Ізраїлю

Вибухівки падали в шкільних дворах, на сільськогосподарські угіддя і дороги. Ізраїльська влада вказувала, що пожежі внаслідок цих атак знищили тисячі гектарів земель і призвели до колосальних збитків в агросекторі.

Гелій, яким палестинці наповнювали кулі та презервативи, постачався Ізраїлем для медичних цілей через місцеві палестинські організації та міжнародні гуманітарні фонди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зупинив фінансування міжнародних програм, включно з виплатами за програмами фонду USAID.

Також у Штатах зупинили програму United for Ukraine (U4U), за якою громадяни України могли легально перебувати в країні. Трамп доручав виправити програми з надання притулку іноземцям.