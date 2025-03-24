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Стиль жизни

Президент США наслаждается пенсией: Джо Байден впервые вышел в свет после выборов

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Фото: Twitter/Dr. Jill Biden | Джо Байден и Джилл Байден отправились на свидание

46-й президент США посетил бродвейский хит: постановку "Отелло" с Дензелом Вашингтоном после того, как Демократическая партия отказалась принимать его помощь.

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Джо Байден впервые вышел в свет вместе с супругой Джилл после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. 46-й президент США отправился на Бродвей, где посетил мюзикл "Отелло" с голливудскими звездами в главных ролях. Об этом пишет Daily Mail.

Прибытие Джо Байдена на мюзикл "Отелло"

Появление Байдена на публике состоялось после того, как соратники-демократы, по всей видимости, оказали ему холодный прием.

"Вечер свидания" стал первым заметным публичным появлением бывшего президента после того, как его предложение помочь его партии собрать средства было отклонено.

Байден надел смокинг, а Джилл — элегантное бирюзовое платье, и пара позировала для фотографии на крыше небоскреба Манхэттена перед началом шоу.

Бывшая первая леди опубликовала фотографию в своем Instagram с подписью: "Вечер свидания!"

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Джо Байден и Джилл Байден отправились на свидание
Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Чета Байден выбрала исключительный повод выбраться из дома. Мюзикл "Отелло" с Дензелом Вашингтоном и Джейком Джилленхолом бьет все рекорды популярности и уже собрал 2,8 миллиона долларов за одну неделю, что сделало драму Шекспира самой кассовой бродвейской пьесой в истории.

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Кадр из постановки "Отелло"
Фото: Соцсети

Вашингтон, которому сейчас 70 лет, назвал этот опыт "самым волнующим, что я пережил в этом столетии". 44-летний Джилленхол сказал журналистам: "Я работал всю свою карьеру ради этого момента".

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Джейк Джилленхол и Дензел Вашингтон в мюзикле "Отелло"
Фото: Соцсети

Однако Байден, судя по всему, окончательно отправлен на пенсию своими коллегами-демократами. Всего за несколько дней до театрального похода, Байден в частном порядке настоятельно просил нового председателя Национального комитета Демократической партии Кена Мартина позволить ему помочь в сборе средств, освещать митинги и бороться с масштабным отказом Трампа от политики, проводимой его администрацией.

Ответ можно назвать прохладным. По словам источников, близких к встрече, Мартин вежливо выслушал, но никаких обязательств не было взято и никаких сборов средств не было запланировано, что нанесло серьезный удар по влиянию экс-президента.

Внутренние опросы и интервью с представителями Демократической партии показывают, что влияние Байдена резко упало после поражения на выборах в ноябре.

За два месяца, прошедших с момента ухода с поста в Белом доме, Джо Байден в основном сохранял молчание, разделяя время между Делавэром и Вашингтоном, работая над мемуарами, проводя встречи и совершая звонки.

По данным многочисленных источников, он не выразил сожаления по поводу своего участия в выборах 2024 года, но в частном порядке считает, что партия неправильно отреагировала на его уход и не смогла достаточно быстро объединиться вокруг Камалы Харрис.

Крупный сборщик средств от Демократической партии Алан Кесслер заявил журналистам: "Есть много людей, которые все еще любят Джо Байдена. Но пришло время двигаться дальше".

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Трамп критикует Байдена даже после того, как тот покинул Белый дом
Фото: Getty

В то время как семья Байден рассматривает государственную службу как пожизненный долг, многие стратеги-демократы теперь видят в ней напоминание о болезненной главе, которую лучше оставить позади.

Трамп продолжает упоминать Байдена и его семью и сделал это более 400 раз со дня инаугурации — примерно по семь раз в день.

Он продолжает ссылаться на "неудачи Байдена", обвиняя его в инфляции, иностранных конфликтах и даже росте цен на яйца.

Байден не сделал никаких публичных заявлений и не дал никаких интервью.

И давний стратег Демократической партии Донна Бразил считает, что он поступает правильно.

"Джо Байдену нет смысла отвечать Дональду Трампу. Американский народ не смотрит назад; он смотрит вперед", — отметила Бразил.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон даже заявлял, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить российского президента Владимира Путина.