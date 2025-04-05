У США розпочалися наймасштабніші протести проти Трампа: на вулиці вийшли сотні тисяч (відео)

В усіх американських штатах розпочалися анонсовані акції протесту проти чинного глави США Дональда Трампа щодо його політики, а також запроваджених мит до різних країн. Також до мітингів проти глави США долучилися міста в країнах Європи та Латинської Америки.

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Про це повідомляє CNN.

Наразі відомо, що найчисельніші акції протесту проти Трампа відбуваються в таких містах як Бостон, Лос-Анджелес, Філадельфія, Вашингтоні та низці інших. За попередніми оцінками, найбільша кількість протестувальників наразі зафіксована у Бостоні (приблизно від 150 до 250 тисяч осіб), Портленді (приблизно від 50 до 100 тисяч), Лос-Анджелесі (понад 50+ тисяч), Вашингтоні (понад 20+ тисяч).

Організатори протестів повідомляють, що вони очікують понад 600 тисяч протестувальників у 50 регіонах США. У своїх листівках організатори акцій вказують ключовими причинами урізання федеральних та соціальних програм, запровадження додаткових мит і погіршення репутації країни на зовнішній арені.

"Незалежно від того, чи мобілізують вас атаки на нашу демократію, скорочення робочих місць, вторгнення в приватне життя чи напад на наші послуги – цей момент для вас. Ми збираємося створити масове, видиме, національне неприйняття цієї кризи", — йдеться у прокламації мітингарів.

Водночас NBC News вказує, що протестувальники докоряють Трампу та наближеному до нього мільярдеру Ілону Маску в руйнуванні соціальних інститутів і програм, а також обурені тим, як поводять себе чиновники адміністрації Білого дому, начебто "ця країна належить їм".

"Вони забирають усе, до чого у них дотягуються руки — нашу охорону здоров’я, наші персональні дані, наші робочі місця, наші послуги, наш соціальний захист — і погрожують всьому світові, що їх не спинити. Це криза, і саме зараз настав час діяти", — говорять протестувальники.

Протестувальники тримають плакати з такими гаслами, як "Боротьба з олігархією", "Єдність над розколом" і "Руки геть від наших робочих місць". Демонстрації також відбулися в містах за кордоном, зокрема в Парижі, Берліні та Лісабоні.

Раніше повідомлялося, що тисячі людей вийшли на мітинги у США. В Штатах набирає сили рух 50501 проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска, а протести почалися в День президентів 17 лютого і тривають досі.

Згодом стало відомо, що в США пройдуть масштабні акції протесту проти Трампа і Маска. Протягом суботи 5 квітня у всіх 50 американських штатах пройде майже 1200 акцій протесту громадян.