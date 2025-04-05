В США начались самые масштабные протесты против Трампа: на улицы вышли сотни тысяч (видео)

Во всех американских штатах начались анонсированные акции протеста против действующего главы США Дональда Трампа относительно его политики, а также введенных пошлин в разных странах. Также к митингам против главы США присоединились города в государствах Европы и Латинской Америки.

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Об этом сообщает CNN.

Известно, что самые многочисленные акции протеста против Трампа проходят в таких городах как Бостон, Лос-Анджелес, Филадельфия, Вашингтон и ряде других. По предварительным оценкам, наибольшее количество протестующих пока зафиксировано в Бостоне (примерно от 150 до 250 тысяч человек), Портленде (примерно от 50 до 100 тысяч), Лос-Анджелесе (более 50+ тысяч), Вашингтоне (более 20+ тысяч).

Организаторы протестов сообщают, что они ожидают более 600 тысяч протестующих в 50 регионах США. В своих листовках организаторы акций указывают ключевыми причинами урезание федеральных и социальных программ, введение дополнительных пошлин и ухудшение репутации страны на внешней арене.

"Независимо от того, мобилизуют ли вас атаки на нашу демократию, сокращение рабочих мест, вторжение в частную жизнь или нападение на наши услуги, именно это — момент для вас. Мы собираемся создать массовое, видимое, национальное неприятие этого кризиса", — говорится в прокламации митингующих.

В то же время NBC News указывает, что протестующие упрекают Трампа и приближенного к нему миллиардера Илона Маска в разрушении социальных институтов и программ, а также возмущены тем, как ведут себя чиновники администрации Белого дома, как будто "эта страна принадлежит им".

"Они забирают все, до чего у них дотягиваются руки — наше здравоохранение, наши персональные данные, наши рабочие места, наши услуги, нашу социальную защиту — и угрожают всему миру, что их не остановить. Это кризис, и именно сейчас пришло время действовать", — говорят протестующие.

Протестующие держат плакаты с такими лозунгами, как "Борьба с олигархией", "Единство над расколом" и "Руки прочь от наших рабочих мест". Демонстрации также состоялись в городах за рубежом, в частности в Париже, Берлине и Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на митинги в США. В Штатах набирает силу движение 50501 против политики Дональда Трампа и Илона Маска, а протесты начались в День президентов 17 февраля и продолжаются до сих пор.

Впоследствии стало известно, что в США пройдут масштабные акции протеста против Трампа и Маска. В течение субботы 5 апреля во всех 50 американских штатах пройдет почти 1200 акций протеста граждан.