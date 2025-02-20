Протесты против "тирана" Трампа: тысячи людей вышли на митинги в США (видео)

В США набирает силу движение 50501 против политики Дональда Трампа и Илона Маска. Протесты начались в День президентов 17 февраля и продолжаются по всем Соединенным Штатам.

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Протестующие, выступающие против целого ряда направлений политики президента США Дональда Трампа, вышли на улицы по всей стране, в том числе у здания Капитолия США. Об этом пишет NYtimes.

Антитрамповские протесты в США

Митингующие иронически называют Дональда Трампа "королем" на протестах, которые символически стартовали в День президентов, 17 февраля. Этот праздник отмечается с 1970-х и был учрежден в честь дня рождения Джорджа Вашингтона, а потом и всех бывших президентов США.

Люди вышли на улицы после увольнений тысяч федеральных служащих, прокуроров и независимых наблюдателей в федеральном правительстве.

Протесты в Сакраменто

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что не обратит внимания на опасения, что его масштабные действия могут нарушать законы, опубликовав импровизацию на тему фразы, часто приписываемой Наполеону Бонапарту: "Тот, кто спасает свою страну, не нарушает никаких законов".

"Нет королю, нет короне, мы не отступим", — скандировали в итоге те, кто собрался в нескольких сотнях метров от Капитолия США на Национальной аллее в Вашингтоне.

Многие протестующие, выступающие против повестки дня Трампа принесли с собой перевернутые флаги США и исполнили гимн страны.

"Нет ничего более патриотичного, чем борьба с тиранией. Мы здесь, потому что мы патриоты", — сказала Кэт Дюстерхаус, которая приехала из Майами, чтобы присоединиться к протесту в Вашингтоне. А Кейтилин Робертсон, которая также была на митинге, пояснила, что перевернутые флаг США – это символ бедствия и того, что страна находится в "конституционном кризисе".

Протесты начались на фоне того, что демократы изо всех сил пытаются противостоять действиям Трампа, поскольку республиканцы имеют большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, Но их вялую реакцию многие считают неприемлемой.

Протест у Башни Трампа в Нью-Йорке

Основная группа, организовавшая протест, назвала себя движением 50501(50 протестов, 50 штатов, один день).

Сара Паркер, исполнительный директор организации-члена 50501 Voices of Florida, заявила, что общенациональные протесты были вызваны постом на Reddit. Обсуждение на Reddit набирало обороты, поскольку к обсуждению присоединялось все больше людей, которые искали способы действовать в ответ на свое разочарование администрацией Трампа. И в итоге вышли на улицы.

Опасения охватывали весь спектр политики Трампа, включая внешнюю. Один из протестующих сказал, что администрация Трампа "пытается демонтировать и саботировать" военный альянс, умиротворяя Россию, вместо того, чтобы помогать Украине.

Также протестовали против Илона Маска и его Департамента эффективности правительства DOGE, скандируя, что они не выбирали миллиардера в Белый дом.

Напомним, накануне Белый дом опубликовал фейковую обложку в стиле популярного журнала с Дональдом Трампом в короне. И назвал его королем.