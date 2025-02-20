"Да здравствует король": Белый дом "короновал" Дональда Трампа

Белый дом опубликовал в соцсетях фейковую обложку в стиле журнала Time, изображающую Дональда Трампа в короне.

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Официальный аккаунт Белого дома опубликовал фото Дональда Трампа в короне с подписью "Да здравствует король!". Что вызвало недоумение и возмущение у ряда СМИ и комментаторов. Об этом пишет Rolling Stone.

Изображения "короля Трампа" появилось после того, как президент США приказал своей администрации вмешаться в недавно внедренную в Нью-Йорке модель взимания платы за проезд в центре города — Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Взимание платы за пробки умерло. Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!".

Дональд Трамп в короне

Почему "короновали" Дональда Трампа

Фото появилось, после того, как Трамп отменил плату в размере 9 долларов с водителей за въезд в часть Манхэттена — план, который власти Нью-Йорка и штата рекламировали как способ сокращения трафика и загрязнения воздуха.

"План взимания платы за въезд в Нью-Йорк — это пощечина американскому рабочему классу и владельцам малого бизнеса. Каждый американец должен иметь возможность добраться до Нью-Йорка независимо от своего материального положения. Он не должен быть зарезервирован для избранных", — заявил министр транспорта Шон Даффи.

Вскоре после этого заместитель главы аппарата Белого дома Тейлор Будович опубликовал скриншот поста Трампа на X вместе с изображением президента в короне и мантии, созданным искусственным интеллектом.

Дональд Трамп в короне

Официальный аккаунт X Белого дома также поделился изображением фальшивой обложки журнала Time, изображающей Трампа в золотой короне, с заголовком "Да здравствует король".

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, из демократической партии, ответила на попытку федерального правительства отменить указ. Она заявила, что США — "страна законов, а не правителей". И пообещала увидеться с Трампом в суде.

"Фото президента США Дональда Трампа в короне является последним в череде заявлений и юридических действий Трампа и его команды, указывающих на убеждение, что президент обладает абсолютной — если не монархической — властью над федеральным правительством", — отмечается в статье.

Ранее сам Дональд Трамп заявил в соцсетях, что "тот, кто спасает свою страну, не нарушает никаких законов".

Напомним, британский таблоид Daily Star создал обложку с Дональдом Трампом в карикатурном образе "пуделя Путина" после того, как президент США заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году спровоцировал Владимир Зеленский.