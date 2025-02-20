"Хай живе король": Білий дім "коронував" Дональда Трампа

Білий дім опублікував у соцмережах фейкову обкладинку в стилі журналу Time, що зображує Дональда Трампа в короні.

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Офіційний акаунт Білого дому опублікував фото Дональда Трампа в короні з підписом "Хай живе король!". Що викликало подив і обурення у низки ЗМІ та коментаторів. Про це пише Rolling Stone.

Зображення "короля Трампа" з'явилося після того, як президент США наказав своїй адміністрації втрутитися в нещодавно впроваджену в Нью-Йорку модель справляння плати за проїзд у центрі міста — Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social: "Справляння плати за затори померло. Мангеттен і весь Нью-Йорк врятовані. Хай живе король!".

Дональд Трамп у короні

Чому "коронували" Дональда Трампа

Фото з'явилося після того, як Трамп скасував плату в розмірі 9 доларів з водіїв за в'їзд у частину Мангеттена — план, який влада Нью-Йорка і штату рекламувала як спосіб скорочення трафіку і забруднення повітря.

"План стягнення плати за в'їзд до Нью-Йорка — це ляпас американському робітничому класу і власникам малого бізнесу. Кожен американець повинен мати можливість дістатися до Нью-Йорка незалежно від свого матеріального становища. Він не повинен бути зарезервований для обраних", — заявив міністр транспорту Шон Даффі.

Незабаром після цього заступник глави апарату Білого дому Тейлор Будович опублікував скріншот посту Трампа на X разом із зображенням президента в короні та мантії, створеним штучним інтелектом.

Дональд Трамп у короні

Офіційний акаунт X Білого дому також поділився зображенням фальшивої обкладинки журналу Time, на якій зображено Трампа в золотій короні, із заголовком "Хай живе король".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул, з демократичної партії, відповіла на спробу федерального уряду скасувати указ. Вона заявила, що США — "країна законів, а не правителів". І пообіцяла побачитися з Трампом у суді.

"Фото президента США Дональда Трампа в короні є останнім у низці заяв і юридичних дій Трампа та його команди, які вказують на переконання, що президент має абсолютну — якщо не монархічну — владу над федеральним урядом", — наголошується в статті.

Раніше сам Дональд Трамп заявив у соцмережах, що "той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів".

Нагадаємо, британський таблоїд Daily Star створив обкладинку з Дональдом Трампом у карикатурному образі "пуделя Путіна" після того, як президент США заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну 2022 року спровокував Володимир Зеленський.