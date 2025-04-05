В США пройдут масштабные общенациональные акции протеста против Трампа и Маска: что известно

В течение субботы 5 апреля во всех 50 американских штатах пройдет почти 1200 акций собраний граждан, которые будут выступать против политики действующего главы США Дональда Трампа и приближенного к нему миллиардера Илона Маска.

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Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты пишут, что по ожиданиям организаторов акций, они станут "самым большим днем протеста против президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска".Протесты с лозунгом "Руки прочь!", как указывают организаторы, будет показывать свое массовое недовольство в ответ на кардинальное преобразование внешней и внутренней политики Трампа благодаря его указам.

"Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску, Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей", — сказал Эзра Левин, соучредитель организации Indivisible, которая присоединилась к организации субботних протестов.

СМИ сообщает, что около 150 групп активистов зарегистрировались для участия. События запланированы во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Один из самых масштабных митингов ожидается в Вашингтонском торговом центре National Mall.

Среди организаций, которые планируют принять участие в протестах является Международный союз работников сферы услуг, который является профсоюзом, представляющим около 2 миллионов работников. Также к протестующим присоединятся крупнейшая группа защиты представителей ЛГБТ в США Human Rights Campaign и экологическая группа Гринпис.

Журналисты указывают, что Белый дом не ответил на запрос медиа относительно комментариев со стороны Трампа или Маска относительно грядущих акций.

Ранее сообщалось, что тысячи людей уже выходили на митинги в США. Митингующие выступали против ужесточения иммиграционной политики и сокращения федеральных расходов.

Впоследствии стало известно, что протестующие сорвали отпуск Джей Ди Вэнса после скандала в Белом доме. В итоге Вэнс отказался от брони в отеле и непонятно, где остановился и будет ли кататься на лыжах.