У США пройдуть масштабні загальнонаціональні акції протесту проти Трампа і Маска: що відомо

Протягом суботи 5 квітня у всіх 50 американських штатах пройде майже 1200 акцій зібрань громадян, які виступатимуть проти політики чинного глави США Дональда Трампа та наближеного до нього мільярдера Ілона Маска.

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Про це повідомляє видання Reuters.

Журналісти пишуть, що за очікуваннями організаторів акцій, вони стануть "найбільшим днем протесту проти президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска".Протести з гаслом "Руки геть!", як вказують організатори, буде показувати своє масове незадоволення у відповідь на кардинальне перетворення зовнішньої та внутрішньої політики Трампа завдяки його указам.

"Це величезна демонстрація, яка надсилає дуже чіткий сигнал Маску, Трампу, республіканцям у Конгресі та всім союзникам MAGA, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів", — сказав Езра Левін, співзасновник організації Indivisible, яка долучилася до організації суботніх протестів.

ЗМІ повідомляє, що близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі. Події заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Один із наймасштабніших мітингів очікується у Вашингтонському торговому центрі National Mall.

Серед організацій, які планують взяти участь у протестах є Міжнародна спілка працівників сфери послуг, що є профспілкою, яка представляє близько 2 мільйонів працівників. Також до протестувальників долучаться найбільша група захисту представників ЛГБТ у США Human Rights Campaign та екологічна група Грінпіс.

Журналісти вказують, що Білий дім не відповів на запит медіа щодо коментарів зі сторони Трампа або Маска щодо прийдешніх акцій.

Раніше повідомлялося, що тисячі людей вже виходили на мітинги у США. Мітингувальники виступали проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат.

Згодом стало відомо, що протестувальники зірвали відпустку Джей Ді Венса після скандалу в Білому домі. В підсумку Венс відмовився від броні в готелі та незрозуміло, де зупинився і чи буде кататися на лижах.