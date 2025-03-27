Перемир'я чи капітуляція: як Трамп послаблює Україну на користь Москви

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Найгірший кошмар України стає дійсністю: Володимир Путін пред'явив рахунок за закінчення війни — і Дональд Трамп примушує Київ його оплатити. Після 12 годин переговорів із досвідченими російськими дипломатами в Саудівській Аравії делегація США була настільки виснажена і так відчайдушно потребувала перемоги, що погодилася послабити санкції проти Росії. Натомість Москва пообіцяла не бомбити цивільні судна в Чорному морі та припинити удари по енергетичній і нафтовій інфраструктурі, якщо Київ зробить те ж саме. Але незабаром після закінчення зустрічі Кремль розширив список своїх вимог.

Адміністрація Трампа пообіцяла допомогти Росії відновити доступ до світових ринків сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість страхування морських перевезень і знову відкрити порти та платіжні системи для її експорту. Потім Москва опублікувала власну, розширену версію угоди: санкції мають бути зняті з російських виробників продовольства і добрив, експортерів і морських суден; російський "Россільгоспбанк" та інші фінансові установи мають бути знову під'єднані до SWIFT; обмеження на операції з фінансування торгівлі мають бути зняті. Доти перемир'я в Чорному морі не буде — тільки енергетичне перемир'я.

Вашингтон підіграє. Трамп, бурчачи, що Росія, можливо, "тягне час" із мирною угодою, все ж погодився розглянути всі умови Путіна. Володимир Зеленський стверджує, що Україна і США домовилися не про це. Морське перемир'я нібито набуло чинності після того, як Білий дім опублікував резюме переговорів — хоча у своїй заяві США не вказали жодних дат. До опівночі Київ зрозумів, що його розіграли: Росія продовжуватиме бомбити українські міста під приводом нанесення ударів по військових об'єктах, отримуючи натомість полегшення санкцій. Того ж понеділка російські ракети влучили в житловий квартал у Сумах, унаслідок цього постраждали понад сто осіб, зокрема 23 дитини.

Олександра Устинова, українська депутатка і радниця Міністерства оборони, каже, що угода припала на вдалий час, оскільки світовий попит на добрива зростає, а Росія готова замінити Канаду як основного їх постачальника до США. Крім того, з 2022 року Росія продала на суму близько 1 мільярда доларів зерна, яке вона вкрала з окупованих українських регіонів, незважаючи на санкції. Ця цифра зросте, якщо США досягнуть угоди з "Великою сімкою" і особливо з ЄС, де для скасування санкцій потрібна одностайність.

Україна починає виглядати єдиним переможеним у мирних переговорах. Зеленський стривожений тим, що Трамп обговорює з Москвою статус українських територій без участі України. Тепер Києву заборонено завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних заводах і нафтосховищах — найефективнішій зброї України проти путінської військової машини. За останні шість місяців унаслідок таких ударів було знищено 50 російських нафтосховищ і пошкоджено ще 47.

Один з епізодів "енергетичної війни" — удар по Калузькому НПЗ Фото: соцмережi

Натомість Москва припинить завдавати ударів по українських електростанціях, але це не так важливо. Росія не завдає по них ударів відтоді, як закінчилася зима. Зазвичай вона накопичує ракети в теплі місяці, щоб випустити їх із настанням холодів — коли українці найуразливіші. Зараз Кремль завдає ударів по залізничних електропідстанціях України поблизу лінії фронту... Ось вам і енергетичне перемир'я.

Щодо перемир'я в Чорному морі, то міністр оборони України Рустем Умеров попередив, що російські військові судна тепер мають триматися подалі у східній частині моря — інакше Україна скористається своїм правом на самооборону. Це не порожня погроза: з 2022 року ракети українського виробництва і морські безпілотники потопили або пошкодили третину Чорноморського флоту Росії — понад 20 суден. Минулого року Москва була змушена вивести свій останній патрульний корабель з окупованого Криму у відносну безпеку Новоросійська. Незабаром ці ж військові кораблі знову з'являться у водах Чорного моря.

Навіть якщо Москва перестане атакувати цивільні судна і порти, це мало що змінить. Після того як Путін вийшов із початкової зернової угоди 2023 року, Україна створила свій власний коридор уздовж берегової лінії Одеси, і експорт зріс до довоєнного рівня. Версія "Чорноморської ініціативи" Трампа може знову дозволити російським військовим перевіряти українські кораблі на предмет "захованої зброї", що призведе до багатотижневих затримок і дасть Кремлю ще один важіль впливу на економіку України. Україна могла б використати перемир'я для відновлення портів у Миколаєві та Херсоні, зруйнованих російськими ударами, але шкода була настільки значною, що їй знадобиться явно більше 30 днів перемир'я, щоб виконати цю роботу.

Відтоді як Трамп повернувся до влади, Україна робить одну поступку за іншою: відмовляється від членства в НАТО, погоджується на припинення вогню без попередніх гарантій безпеки і припиняє удари, які руйнували російську військову машину. Київ зі шкіри геть лізе, щоб стати ближчим до миру, але є межа, до якої він може відступати. Якщо мистецтво угод Трампа в підсумку дасть Росії все, що вона хоче, Україна завжди може відмовитися підписувати щось зобов'язуюче. Як зазначив на слуханнях у Сенаті США директор ЦРУ Джон Реткліфф, українці битимуться з Росією голими руками, якщо вважатимуть умови миру неприйнятними.

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