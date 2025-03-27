Перемирие или капитуляция: как Трамп ослабляет Украину в пользу Москвы

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Худший кошмар Украины становится явью: Владимир Путин предъявил счет за окончание войны - и Дональд Трамп заставляет Киев его оплатить. После 12 часов переговоров с опытными российскими дипломатами в Саудовской Аравии делегация США была настолько измотана и так отчаянно нуждалась в победе, что согласилась ослабить санкции против России. Взамен Москва пообещала не бомбить гражданские суда в Черном море и прекратить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре, если Киев сделает то же самое. Но вскоре после окончания встречи Кремль расширил список своих требований.

Администрация Трампа пообещала помочь России восстановить доступ к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок и вновь открыть порты и платежные системы для ее экспорта. Затем Москва опубликовала собственную, расширенную версию соглашения: санкции должны быть сняты с российских производителей продовольствия и удобрений, экспортеров и морских судов; российский "Россельхозбанк" и другие финансовые учреждения должны быть вновь подключены к SWIFT; ограничения на операции по финансированию торговли должны быть сняты. До тех пор перемирия в Черном море не будет - только энергетическое перемирие.

Вашингтон подыгрывает. Трамп, ворча, что Россия, возможно, "тянет время" с мирным соглашением, все же согласился рассмотреть все условия Путина. Владимир Зеленский утверждает, что Украина и США договорились не об этом. Морское перемирие якобы вступило в силу после того, как Белый дом опубликовал резюме переговоров - хотя в своем заявлении США не указали никаких дат. К полуночи Киев понял, что его разыграли: Россия будет продолжать бомбить украинские города под предлогом нанесения ударов по военным объектам, получая взамен облегчение санкций. В тот же понедельник российские ракеты попали в жилой квартал в Сумах, в результате пострадали более ста человек, в том числе 23 ребенка.

Александра Устинова, украинский депутат и советник Министерства обороны, говорит, что сделка пришлась на удачное время, поскольку мировой спрос на удобрения растет, а Россия готова заменить Канаду в качестве основного их поставщика в США. Кроме того, с 2022 года Россия продала на сумму около 1 миллиарда долларов зерна, которое она украла из оккупированных украинских регионов, несмотря на санкции. Эта цифра возрастет, если США достигнут соглашения с "Большой семеркой" и особенно с ЕС, где для отмены санкций потребуется единогласие.

Украина начинает выглядеть единственным проигравшим в мирных переговорах. Зеленский встревожен тем, что Трамп обсуждает с Москвой статус украинских территорий без участия Украины. Теперь Киеву запрещено наносить глубокие удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам - самому эффективному оружию Украины против путинской военной машины. За последние шесть месяцев в результате таких ударов было уничтожено 50 российских нефтехранилищ и повреждено еще 47.

Один из эпизодов "энергетической войны" - удар по Калужскому НПЗ Фото: соцсети

Взамен Москва прекратит наносить удары по украинским электростанциям, но это не так важно. Россия не наносит по ним удары с тех пор, как закончилась зима. Обычно она накапливает ракеты в теплые месяцы, чтобы выпустить их с наступлением холодов — когда украинцы наиболее уязвимы. Сейчас Кремль наносит удары по железнодорожным электроподстанциям Украины вблизи линии фронта... Вот вам и энергетическое перемирие.

Что касается перемирия в Черном море, то министр обороны Украины Рустем Умеров предупредил, что российские военные суда теперь должны держаться подальше в восточной части моря - иначе Украина воспользуется своим правом на самооборону. Это не пустая угроза: с 2022 года ракеты украинского производства и морские беспилотники потопили или повредили треть Черноморского флота России — более 20 судов. В прошлом году Москва была вынуждена вывести свой последний патрульный корабль из оккупированного Крыма в относительную безопасность Новороссийска. Вскоре эти же военные корабли снова появятся в водах Черного моря.

Даже если Москва перестанет атаковать гражданские суда и порты, это мало что изменит. После того как Путин вышел из первоначальной зерновой сделки в 2023 году, Украина создала свой собственный коридор вдоль береговой линии Одессы, и экспорт вырос до довоенного уровня. Версия "Черноморской инициативы" Трампа может снова позволить российским военным проверять украинские корабли на предмет "спрятанного оружия", что приведет к многонедельным задержкам и даст Кремлю еще один рычаг влияния на экономику Украины. Украина могла бы использовать перемирие для восстановления портов в Николаеве и Херсоне, разрушенных российскими ударами, но ущерб был настолько значительным, что ей потребуется явно более 30 дней перемирия, чтобы выполнить эту работу.

С тех пор как Трамп вернулся к власти, Украина делает одну уступку за другой: отказывается от членства в НАТО, соглашается на прекращение огня без предварительных гарантий безопасности и прекращает удары, которые разрушали российскую военную машину. Киев из кожи вон лезет, чтобы стать ближе к миру, но есть предел, до которого он может отступать. Если искусство сделок Трампа в итоге даст России все, что она хочет, Украина всегда может отказаться подписывать что-либо обязывающее. Как отметил на слушаниях в Сенате США директор ЦРУ Джон Рэтклифф, украинцы будут сражаться с Россией голыми руками, если сочтут условия мира неприемлемыми.

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