Угода або ніякої допомоги: США може висунути ультиматум Києву щодо миру з РФ, — The Telegraph

Україна може зіткнутися з ультиматумом зі сторони президента США Дональда Трампа, в якому Київ змушуватимуть піти на угоду з РФ на умовах Володимира Путіна. Інакше тоді Вашингтон повністю зупинить всю допомогу Києву.

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Про це повідомляє британське видання The Telegraph

Автор статті Деніел Джонсон відзначає, що бойовий дух України може протриматися лише обмежений час, якщо ретельно аналізувати мирні переговори та вплив дій Трампа на можливості України протистояти РФ. Сам лідер США сподівається, що він зможе запам'ятатися як той, хто зупинить війну РФ проти України, однак очільник Кремля Путін явно "також мріє зайняти місце в історії, перекроївши карту Європи і намагаючись домогтися капітуляції України, кинувши все, крім ядерної зброї".

"Україна залишається непереможеною, але питання, чи зможе вона вистояти після потенційного припинення американської підтримки? І чи зможе Європа зберегти свою допомогу, намагаючись водночас впоратися з економічними наслідками мит?" — пише журналіст.

В тексті статті йдеться про те, що після сварки у Білому дому, Вашингтон посилив тиск на Київ. Зокрема, Білий дім хоче контролювати не тільки родовища рідкоземельних металів в Україні, а й практично всі природні ресурси країни.

"Путін не приховує, що хоче перетворити Україну на васала Росії, тоді як Трамп, імовірно, розглядає Україну як дочірнє підприємство, що повністю належить США. Поки що Зеленський відмовлявся віддати економічний суверенітет своєї країни в обмін на туманні обіцянки США, де явно були б рада усуненню президента України з посади. Та поки Зеленський залишається у владі в Києві, української капітуляції не буде ні перед Москвою, ні перед Вашингтоном", — йдеться у тексті.

Водночас лідер РФ Путін розраховує, що йому вдасться задовольнити потребу Трампа в міжнародному схваленні, щоб той міг здобути дипломатичні перемоги. Тому переговори у Саудівській Аравії Кремль сприймає лише як "димову завісу", а враховуючи той факт, що Україна і РФ ведуть дискусії через посередництво американців, то це дозволяє "не тільки контролювати потік інформації, а й схиляти шальки терезів на користь Москви".

У The Telegraph констатують, що Трамп вже відмовився від ролі Америки як "арсеналу демократії" попри те, що його ставлення до України залишається "невідомістю". Однак не слід виключати той факт, що він може змінити своє бачення.

"Проте, найімовірніше, Україна постане перед ультиматумом: або підписати мирну угоду, укладену за посередництва Трампа і продиктовану Путіним, або назавжди втратити розвідувальну та логістичну підтримку Америки", — пише автор, додаючи, що припинення вогню на умовах РФ може знищити моральний дух українців, а падіння Зеленського і розвал української держави можуть стати лише питанням часу "і прелюдією до наступного етапу його плану з відродження Радянської Російської імперії".

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа встановила "терміни" для Кремля. Державний секретар США Марко Рубіо пригрозив Росії каральними санкціями та наголосив, що чекати нескінченно Вашингтон не збирається.

Згодом повідомлялося, що НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни в Україні. Генсек Альянсу Марк Рютте повідомив, що Північноатлантичний Альянс не бере участі в переговорах, бо не є частиною цього процесу.