Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Перемовини щодо припинення війни Можливе перемир'я між Україною та РФ

"Наше терпіння не безмежне": адміністрація Трампа встановила "терміни" для Кремля

Володимир Путін, Путін, президент РФ, президент Росії
Фото: Flickr | У Вашингтоні розповіли, яке повідомлення президенту РФ Володимиру Путіну повіз посланець Кирило Дмитрієв

Державний секретар США Марко Рубіо пригрозив Росії каральними санкціями. Він наголосив, що чекати нескінченно Вашингтон не збирається.

Related video

Його слова 4 квітня передали у Daily Express.

Американський політик запевнив, що терпіння Вашингтона "не безмежне". З його слів, якщо РФ не проявить свою готовність до миру, слід очікувати штрафних санкцій. Конгрес США вже працює над відповідним законопроєктом.

"Ми не будемо продовжувати це вічно", — заявив Рубіо, підкреслюючи, що тиск з боку Білого дому зростатиме.

Він зауважив, що послання Кремлю — чітке. Держсекретар США висловив сподівання, що Росія відповість справжньою відданістю миру.

Також Рубіо прокоментував переговори з посланцем Москви Кирилом Дмитрієвим.

"Там не було жодних погроз… Це було радше пояснення: "Ось наші терміни", і в певний момент стане зрозуміло, чи ви хочете миру, чи ні. І цей момент наближається. Це відбудеться досить скоро", — розповів він.

Кореспондент CNN Алекс Марквардт передав, що держсекретар США висловив сподівання, що повідомлення Вашингтону дійде до Кремля.

"Сподіваюся, [Дмитрієв] передасть це повідомлення назад до Москви, і воно дасть зрозуміти, що ми повинні почати бачити реальний прогрес, інакше нам доведеться зробити висновок, що вони не зацікавлені в мирі", — заявив політик.

Також він повідомив, що інших переговорів з Росією поки не планується.

Мирні переговори, переговори, переговори США і Росії Fullscreen
Пости Алекса Марквардта
Фото: Скриншот

Нагадаємо, посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому 3 квітня. Фокус зібрав його головні заяви щодо переговорів у Вашингтоні.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія відкинула повне припинення вогню й виставила низку умов для такого перемир’я. З його слів, вже за тижні, а не місяці, буде відомо, чи готова РФ завершити війну в Україні.