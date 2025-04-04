"Наше терпіння не безмежне": адміністрація Трампа встановила "терміни" для Кремля

Державний секретар США Марко Рубіо пригрозив Росії каральними санкціями. Він наголосив, що чекати нескінченно Вашингтон не збирається.

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Його слова 4 квітня передали у Daily Express.

Американський політик запевнив, що терпіння Вашингтона "не безмежне". З його слів, якщо РФ не проявить свою готовність до миру, слід очікувати штрафних санкцій. Конгрес США вже працює над відповідним законопроєктом.

"Ми не будемо продовжувати це вічно", — заявив Рубіо, підкреслюючи, що тиск з боку Білого дому зростатиме.

Він зауважив, що послання Кремлю — чітке. Держсекретар США висловив сподівання, що Росія відповість справжньою відданістю миру.

Також Рубіо прокоментував переговори з посланцем Москви Кирилом Дмитрієвим.

"Там не було жодних погроз… Це було радше пояснення: "Ось наші терміни", і в певний момент стане зрозуміло, чи ви хочете миру, чи ні. І цей момент наближається. Це відбудеться досить скоро", — розповів він.

Кореспондент CNN Алекс Марквардт передав, що держсекретар США висловив сподівання, що повідомлення Вашингтону дійде до Кремля.

"Сподіваюся, [Дмитрієв] передасть це повідомлення назад до Москви, і воно дасть зрозуміти, що ми повинні почати бачити реальний прогрес, інакше нам доведеться зробити висновок, що вони не зацікавлені в мирі", — заявив політик.

Також він повідомив, що інших переговорів з Росією поки не планується.

Пости Алекса Марквардта Фото: Скриншот

Нагадаємо, посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками Білого дому 3 квітня. Фокус зібрав його головні заяви щодо переговорів у Вашингтоні.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія відкинула повне припинення вогню й виставила низку умов для такого перемир’я. З його слів, вже за тижні, а не місяці, буде відомо, чи готова РФ завершити війну в Україні.