Росія кілька разів порушувала режим припинення вогню в Україні, — Рубіо

Російська сторона відкидає повне припинення вогню, виставляючи для цього низку умов. Така тенденція — вельми нехороший знак на шляху до досягнення миру.

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Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Ми бачимо, що припинення вогню було порушено [військами РФ] кілька разів. Обидві сторони говорять одна з одною і водночас не хочуть припинення конфлікту. Але ми все ж стали трохи ближче до миру", — сказав глава американської дипломатії.

Повне припинення вогню в Украні відкинула російська сторона, заявив Рубіо

Повне припинення вогню, за словами держсекретаря, відкинула російська сторона і виставила низку умов для цього. Вагомою перешкодою став перелік об'єктів, по яких можна чи не можна наносити удари, переконаний Рубіо.

Держсекретар упевнений, що через тижні, а не місяці всі дізнаються, чи готова РФ завершити війну. Таке рішення має схвалити президент Володимир Путін. Україна зі свого боку показала готовність до миру і створення простору для переговорів.

"Скоро, не через півроку, Путін має показати, чи готовий він до миру. Сподіваюся, росіяни готові і це буде добре", — додав глава Держдепу.

Якщо США побачать, що війська РФ готують новий наступ на Україну, відразу буде зрозуміло, що вони не зацікавлені в мирі.

Штати, на його переконання, не хочуть дотримуватися тактики затягувань і очікувань. Президент США Дональд Трамп не буде вести нескінченні переговори з Москвою.

Якщо Кремль не покаже неготовність до завершення війни, Штати займуться переоцінкою ситуації, додав він.

Конгрес США вже почав готувати законопроект про підвищення рівня санкцій у разі відмови Росії від перемир'я. Часу на ухвалення рішень залишається все менше, зараз має бути прогрес у питанні припинення вогню. Загрозу нових санкцій чітко довели до відома Москви, підсумував держсекретар.

Дональд Трамп нещодавно заявив про готовність президента України Володимира Зеленського та Путіна укласти мирну угоду. У переговорах щодо завершення великої війни вдалося досягти великого прогресу.

Фокус також з'ясовував, чи можна укласти перемир'я в Україні до Великодня і одночасно з нагоди 100 днів правління Трампа.