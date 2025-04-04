Россия несколько раз нарушала режим прекращения огня в Украине, – Рубио

Российская сторона отвергает полное прекращение огня, выставляя для этого ряд условий. Такая тенденция — весьма нехороший знак на пути к достижению мира.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Мы видим, что прекращение огня было нарушено [войсками РФ] несколько раз. Обе стороны говорят друг с другом и в то же время не хотят прекращения конфликта. Но мы все же стали чуть ближе к миру", — сказал глава американской дипломатии.

Полное прекращение огня в Укране отвергла российская сторона, заявил Рубио

Полное прекращение огня, по словам госсекретаря, отвергла российская сторона и выставила ряд условий для этого. Весомым препятствием стал перечень объектов, по которым можно или нельзя наносить удары, убежден Рубио.

Госсекретарь уверен, что через недели, а не месяцы все узнают, готова ли РФ завершить войну. Такое решение должен одобрить президент Владимир Путин. Украина в свою очередь показала готовность к миру и созданию пространства для переговоров.

"Скоро, не через полгода, Путин должен показать, готов ли он к миру. Надеюсь, россияне готовы и это будет хорошо", — добавил глава Госдепа.

Если США увидят, что войска РФ готовят новое наступление на Украину, сразу будет понятно, что они не заинтересованы в мире.

Штаты, по его убеждению, не хотят придерживаться тактики затягиваний и ожиданий. Президент США Дональд Трамп не будет вести бесконечные переговоры с Москвой.

Если Кремль не покажет неготовность к завершению войны, Штаты займутся переоценкой ситуации, добавил он.

Конгресс США уже начал готовить законопроект о повышении уровня санкций в случае отказа России от перемирия. Времени на принятие решений остается все меньше, сейчас должен быть прогресс в вопросе прекращения огня. Угрозу новых санкций четко довели до сведения Москвы, заключил госсекретарь.

Дональд Трамп недавно заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского и Путина заключить мирное соглашение. В переговорах по завершению большой войні удалось достичь большого прогресса.

Фокус также выяснял, можно ли заключить перемирие в Украине к Пасхе и одновременно по случаю 100 дней правления Трампа.