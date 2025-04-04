"Есть большой прогресс": Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы подписать соглашение (видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин готовы к заключению соглашения. По мнению американского лидера, в мирных переговорах по российско-украинской войне удалось достичь большого прогресса.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета 3 апреля, когда совершал перелет из Вашингтона в Майами.

Дональд Трамп ответил на вопросы относительно мирных переговоров. На видео с 18:16.

Журналистка спросила у Трампа, общался ли он с Зеленским в последнее время.

"Не так давно, да. Это был хороший разговор, я думаю, он готов заключить сделку", — ответил американский президент.

По мнению Трампа, в мирных переговорах удалось достичь большого прогресса.

"Я думаю, он готов заключить соглашение, и я думаю, что президент Путин тоже готов заключить его, и тогда прекратятся убийства тысяч молодых людей", — заявил президент США.

Журналистка попросила уточнить, что говорил представитель Путина Кирилл Дмитриев своим американским коллегам во время визита в Вашингтон.

"Я не говорю о конкретных людях. Я просто скажу вам, что происходит много хороших разговоров по Украине и России", — ответил Трамп.

Напомним, представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон 3 апреля, чтобы встретиться с представителями администрации президента США. Одной из главных тем встречи было восстановление российско-американских отношений, в частности налаживание авиасообщения между странами и взаимодействие бизнеса. Дмитриев по результатам визита заявил, что стороны достигли знакового прогресса по договоренностям по Украине.

Издание The Telegraph 4 апреля опубликовало анализ, согласно которому Россия с начала мирных переговоров в середине февраля увеличила количество ударов по Украине более чем на 50%.