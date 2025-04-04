"Є великий прогрес": Трамп заявив, що Зеленський і Путін готові підписати угоду (відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін готові до укладення угоди. На думку американського лідера, у мирних переговорах щодо російсько-української війни вдалося досягти великого прогресу.

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Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака 3 квітня, коли здійснював переліт із Вашингтона до Маямі.

Дональд Трамп відповів на питання щодо мирних переговорів. На відео з 18:16.

Журналістка запитала у Трампа, чи спілкувався він із Зеленським останнім часом.

"Не так давно, так. Це була хороша розмова, я думаю, він готовий укласти угоду", — відповів американський президент.

На думку Трампа, у мирних перемовинах вдалося досягнути великого прогресу.

"Я думаю, він готовий укласти угоду, і я думаю, що президент Путін теж готовий укласти її, і тоді припиняться вбивства тисяч молодих людей", — заявив президент США.

Журналістка попросила уточнити, що казав представник Путіна Кирило Дмитрієв своїм американським колегам під час візиту до Вашингтону.

"Я не кажу про конкретних людей. Я просто скажу вам, що відбувається багато хороших розмов щодо України та Росії", — відповів Трамп.

Нагадаємо, представник президента РФ, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відвідував Вашингтон 3 квітня, щоб зустрітися з представниками адміністрації президента США. Однією з головних тем зустрічі було відновлення російсько-американських відносин, зокрема налагодження авіасполучення між країнами та взаємодія бізнесу. Дмитрієв за результатами візиту заявив, що сторони досягли знакового прогресу за домовленостями щодо України.

Видання The Telegraph 4 квітня опублікувало аналіз, згідно з яким Росія від початку мирних переговорів у середині лютого збільшила кількість ударів по Україні на понад 50%.