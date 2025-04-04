З початку переговорів РФ збільшила кількість ударів по Україні більш ніж на 50 відсотків, — ЗМІ

Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50% з моменту початку мирних переговорів в середині лютого

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Про це свідчить аналіз видання The Telegraph. Москва посилила свої атаки, щоб змусити Київ піти на поступки та захопити якомога більше територій.

Журналісти з посиланням на дані командування Повітряних сил України зазначили, що з моменту початку мирних переговорів 18 лютого Росія завдала близько 4776 ударів із використанням безпілотників. За 30 днів до цього було завдано 3 148 ударів.

До мирних перемовин в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Україна в середньому зазнавала атак 101 безпілотника на день. Після щоденні атаки зросли до 154, що на 52,5% більше.

"Росія намагається посилити біль, який вона завдає Україні, щоб підвищити ймовірність того, що Київ піде на хворобливі поступки, і показати, що Росія може продовжувати боротьбу нескінченно", — заявив директор Програми з воєнних дій, нерегулярних загроз та тероризму в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Деніел Байман.

Аналіз The Telegraph також показав, що сплеск атак стався тоді, коли Трамп публічно розкритикував Зеленського в Овальному кабінеті, а Сполучені Штати Америки припинили обмінюватися розвідданими з Україною.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків ударними безпілотниками. Тоді зазначалось про 11 постраждалих, а також про пошкоджену інфраструктуру.

Загалом російські дрони вночі на 4 квітня атакували Україну, було гучно в декількох областях. Тоді повідомлялось про 39 поранених і 4 загиблих.