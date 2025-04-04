С начала переговоров РФ увеличила количество ударов по Украине более чем на 50 процентов, — СМИ

Количество ударов российских беспилотников по Украине выросло более чем на 50% с момента начала мирных переговоров в середине февраля

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Об этом свидетельствует анализ издания The Telegraph. Москва усилила свои атаки, чтобы заставить Киев пойти на уступки и захватить как можно больше территорий.

Журналисты со ссылкой на данные командования Воздушных сил Украины отметили, что с момента начала мирных переговоров 18 февраля Россия нанесла около 4776 ударов с использованием беспилотников. За 30 дней до этого было нанесено 3 148 ударов.

До мирных переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Украина в среднем подвергалась атакам 101 беспилотника в день. После ежедневные атаки выросли до 154, что на 52,5% больше.

"Россия пытается усилить боль, которую она наносит Украине, чтобы повысить вероятность того, что Киев пойдет на болезненные уступки, и показать, что Россия может продолжать борьбу бесконечно", — заявил директор Программы по военным действиям, нерегулярным угрозам и терроризму в Центре стратегических и международных исследований Дэниел Байман.

Анализ The Telegraph также показал, что всплеск атак произошел тогда, когда Трамп публично раскритиковал Зеленского в Овальном кабинете, а Соединенные Штаты Америки прекратили обмениваться разведданными с Украиной.

Напомним, что вечером 3 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков ударными беспилотниками. Тогда отмечалось об 11 пострадавших, а также о поврежденной инфраструктуре.

В общем российские дроны ночью на 4 апреля атаковали Украину, было громко в нескольких областях. Тогда сообщалось о 39 раненых и 4 погибших.