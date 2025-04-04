39 раненых и 4 погибших: ночью Украину атаковали дроны ВС РФ, что известно о последствиях (фото)

Больше всего людей пострадало в Харькове, где беспилотники ударили по жилым домам. Часть БПЛА была нацелена на столицу, в районе Броваров горел автосалон и получили ранения люди.

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Об этом 4 апреля сообщили в Киевской городской военной администрации.

Ночная атака БПЛА: последствия в Киевской области

Ночью на 4 апреля в воздушном пространстве столицы и окрестностей зафиксировали 11 беспилотников, 5 из них сбили силы ПВО. В пределах Киева обошлось без пострадавших и разрушений. Однако вражеская атака вызвала пожары в Броварском районе Киевской области.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что в результате попадания на парковке вспыхнули два грузовика и две машины, еще 19 транспортных средств получили повреждения. Также загорелся автосалон и шесть машин внутри него.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил о пожарах на четырех локациях и двух пострадавших — двух мужчин 1963 и 1987 годов рождения. Один из них получил незначительные травмы головы и ноги, от госпитализации отказался. Другого с осколочными ранениями ног госпитализировали, его состояние — стабильное.

Фото: Игорь Сапожко / Telegram

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник уточнил, что здание автосалона вспыхнуло в результате падения обломков сбитых дронов. Также он проинформировал, что госпитализированный пострадавший получил "множественные осколочные ранения рук, ног и головы".

"В результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены СТО, АЗС и 2 административных здания предприятий. Ликвидирован пожар автосалона и автомобилей на парковке. Уничтожено 6 легковых автомобилей и 2 грузовика. Повреждены 12 автомобилей, автобус и 8 грузовиков", — отметил он.

Последствия атаки в Киевской области Фото: Киевская областная военная администрация Последствия атаки в Киевской области Фото: Киевская областная военная администрация

В полиции Киевской области заявили, что возбудили дело о нарушении обычаев войны.

Ночная атака БПЛА: последствия в других регионах

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки враг запустил 78 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с четырех направлений. Силы ПВО сбили 42 ударных БПЛА, еще 22 дрона-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в селе Русские Тишки получил ранения 50-летний мужчина, его госпитализировали. Кроме того, известно о двух попаданиях БПЛА типа "Герань-2" в Новобаварском районе Харькова.

Последствия атаки БПЛА в Харькове Фото: Олег Синегубов / Telegram

После первого удара вспыхнули крыша, четыре квартиры в многоэтажке и три хозяйственные постройки (общая площадь — 500 квадратных метров). Ранения получила 16-летняя девочка, люди оказались под завалами. Второй удар вызвал возгорание десятка машин и двух квартир (общая площадь — 95 квадратных метров). Пострадали двое детей в возрасте 12 и 9 лет.

По последним данным от мэра Игоря Терехова, уже известно о четырех погибших и 35 раненых.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил об уничтожении в пределах региона 13 беспилотников. Зафиксированы повреждения в Днепре и пригороде.

Последствия атаки в Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА

"Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатировалось, авто, газопровод и линия электропередач", — передал чиновник.

Обошлось без пострадавших.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что по региону были запущены по меньшей мере семь БПЛА. В результате атаки повреждено складское помещение, горело нежилое здание.

Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии Федоров уточнил, что известно об одном раненом — пострадал 63-летний мужчина, ему оказывают помощь медики.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов информировал о попадании по двухэтажному дому в Новобаварском районе, которое повлекло большой пожар.

В России ночью на 4 апреля также было громко. Во вражеском Минобороны заявили о перехвате более сотни дронов.