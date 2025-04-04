Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

39 раненых и 4 погибших: ночью Украину атаковали дроны ВС РФ, что известно о последствиях (фото)

Ночная атака дронов, ночная атака БПЛА, ночная атака беспилотников, ночная атака, ночной удар, ночной обстрел, взрывы, удар Харьков, атака Харьков, пожар Харьков, прилет Харьков, Новобаварский район, Харьков
Фото: Олег Синегубов / Telegram | В Харькове люди оказались под завалами

Больше всего людей пострадало в Харькове, где беспилотники ударили по жилым домам. Часть БПЛА была нацелена на столицу, в районе Броваров горел автосалон и получили ранения люди.

Related video

Об этом 4 апреля сообщили в Киевской городской военной администрации.

Ночная атака БПЛА: последствия в Киевской области

Ночью на 4 апреля в воздушном пространстве столицы и окрестностей зафиксировали 11 беспилотников, 5 из них сбили силы ПВО. В пределах Киева обошлось без пострадавших и разрушений. Однако вражеская атака вызвала пожары в Броварском районе Киевской области.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что в результате попадания на парковке вспыхнули два грузовика и две машины, еще 19 транспортных средств получили повреждения. Также загорелся автосалон и шесть машин внутри него.

Fullscreen
Фото: ГСЧС
Fullscreen
Фото: ГСЧС
Fullscreen
Фото: ГСЧС
Fullscreen
Фото: ГСЧС

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил о пожарах на четырех локациях и двух пострадавших — двух мужчин 1963 и 1987 годов рождения. Один из них получил незначительные травмы головы и ноги, от госпитализации отказался. Другого с осколочными ранениями ног госпитализировали, его состояние — стабильное.

Fullscreen
Фото: Игорь Сапожко / Telegram
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник уточнил, что здание автосалона вспыхнуло в результате падения обломков сбитых дронов. Также он проинформировал, что госпитализированный пострадавший получил "множественные осколочные ранения рук, ног и головы".

"В результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены СТО, АЗС и 2 административных здания предприятий. Ликвидирован пожар автосалона и автомобилей на парковке. Уничтожено 6 легковых автомобилей и 2 грузовика. Повреждены 12 автомобилей, автобус и 8 грузовиков", — отметил он.

Ночная атака дронов, ночная атака БПЛА, ночная атака беспилотников, ночная атака, ночной удар, ночной обстрел, взрывы Fullscreen
Последствия атаки в Киевской области
Фото: Киевская областная военная администрация
Ночная атака дронов, ночная атака БПЛА, ночная атака беспилотников, ночная атака, ночной удар, ночной обстрел, взрывы Fullscreen
Последствия атаки в Киевской области
Фото: Киевская областная военная администрация

В полиции Киевской области заявили, что возбудили дело о нарушении обычаев войны.

Ночная атака БПЛА: последствия в других регионах

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки враг запустил 78 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с четырех направлений. Силы ПВО сбили 42 ударных БПЛА, еще 22 дрона-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в селе Русские Тишки получил ранения 50-летний мужчина, его госпитализировали. Кроме того, известно о двух попаданиях БПЛА типа "Герань-2" в Новобаварском районе Харькова.

Ночная атака дронов, ночная атака БПЛА, ночная атака беспилотников, ночная атака, ночной удар, ночной обстрел, взрывы, удар Харьков, атака Харьков, пожар Харьков, прилет Харьков, Новобаварский район, Харьков Fullscreen
Последствия атаки БПЛА в Харькове
Фото: Олег Синегубов / Telegram

После первого удара вспыхнули крыша, четыре квартиры в многоэтажке и три хозяйственные постройки (общая площадь — 500 квадратных метров). Ранения получила 16-летняя девочка, люди оказались под завалами. Второй удар вызвал возгорание десятка машин и двух квартир (общая площадь — 95 квадратных метров). Пострадали двое детей в возрасте 12 и 9 лет.

По последним данным от мэра Игоря Терехова, уже известно о четырех погибших и 35 раненых.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил об уничтожении в пределах региона 13 беспилотников. Зафиксированы повреждения в Днепре и пригороде.

Ночная атака дронов, ночная атака БПЛА, ночная атака беспилотников, ночная атака, ночной удар, ночной обстрел, взрывы Fullscreen
Последствия атаки в Днепропетровской области
Фото: Днепропетровская ОГА

"Изуродованы инфраструктурный объект, 2 админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатировалось, авто, газопровод и линия электропередач", — передал чиновник.

Обошлось без пострадавших.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что по региону были запущены по меньшей мере семь БПЛА. В результате атаки повреждено складское помещение, горело нежилое здание.

Fullscreen
Фото: Запорожская ОВА
Fullscreen
Фото: Запорожская ОВА
Fullscreen
Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии Федоров уточнил, что известно об одном раненом — пострадал 63-летний мужчина, ему оказывают помощь медики.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов информировал о попадании по двухэтажному дому в Новобаварском районе, которое повлекло большой пожар.

В России ночью на 4 апреля также было громко. Во вражеском Минобороны заявили о перехвате более сотни дронов.