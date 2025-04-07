Ультиматум Трампа: при каких условиях президент США будет склонять Украину к миру на условиях Путина

Официальный Киев может столкнуться с ультиматумом Дональда Трампа, который будет вынуждать Украину пойти на сделку с РФ на условиях Путина под угрозой полной остановки всей помощи США, сообщает The Telegraph. Насколько реалистичным является этот сценарий, выяснял Фокус.

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Констатировав, что после недавнего скандала в Белом доме Вашингтон значительно усилил давление на Киев, издание The Telegraph отмечает: "Путин не скрывает, что хочет превратить Украину в вассала России, тогда как Трамп рассматривает Украину в качестве дочернего предприятия, которое полностью принадлежит США. Пока Зеленский отказывается отдать экономический суверенитет своей страны в обмен на туманные обещания Соединенных Штатов, где явно были бы рады его устранению с занимаемой должности. Но пока Зеленский находится у власти в Киеве, украинской капитуляции не будет ни перед Москвой, ни перед Вашингтоном".

Автор статьи Дэниел Джонсон, отметив, что президент Трамп уже отказался от роли Америки как "арсенала демократии", резюмировал: "Скорее всего, Украина вскоре окажется перед ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное Путиным, либо навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку Америки".

The Telegraph: "Путин не скрывает, что хочет превратить Украину в вассала России" Фото: Getty Images

Прекращение огня на условиях РФ, акцентирует The Telegraph, может уничтожить моральный дух Украины, а падение Зеленского и распад украинского государства станут лишь вопросом времени и прелюдией к следующему этапу плана главы Кремля по возрождению советской Российской империи.

Почему вероятная капитуляция Украины является катастрофой для Трампа

Заметив, что Трамп и его окружение довольно часто не слишком благоприятно относятся к Украине, политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом подчеркнул: "С другой стороны, нельзя исключать, что данные, приведенные The Telegraph, являются, скажем так, бессознательной дезинформацией, призванной подогреть градус напряжения. Поэтому к информации западных медиа нам следует относиться спокойно, тем более, что поводов для волнений и без того хватает с головой. Если же говорить о вероятном ультиматуме Трампа, то я считаю такой сценарий малореалистичным. Впрочем, это вовсе не означает, что нам не нужно 24/7 двигаться в направлении улучшения взаимоотношений с США с тем, чтобы зафиксировать такие красные линии, которые Трамп даже при сильном желании не сможет переступить. Иначе говоря, стоит "зацементировать" такую позицию, чтобы у Трампа даже мыслей не возникало, что он может позвонить Зеленскому и что-то ему диктовать".

По мнению эксперта, сейчас Украина все же имеет свой "твердый голос", с которым в Белом доме не могут не считаться. "Трампу точно не нравится голос Киева, но именно этот голос заставляет окружение президента США по-другому и с большим уважением смотреть на Украину. Однако главный момент для нас заключается в необходимости выстраивания такой информационной политики, которая бы постоянно демонстрировала Трампу одну простую вещь: условная капитуляция Украины, за которой будут стоять Соединенные Штаты — это катастрофа для него и Афганистан в пятой степени", — подчеркивает политолог.

Эксперт не исключает, что в случае обострения в США общественно-политической обстановки из-за известного тарифного решения американского президента, Трамп может переключиться на внутреннюю повестку дня, отложив насущность срочного решения вопроса мирного урегулирования российско-украинской войны. Вместе с тем, прогнозирует Игорь Рейтерович, если это и произойдет, то не здесь и сейчас, а через месяцы.

Есть ли у Трампа весомые рычаги давления на Зеленского

Комментируя Фокусу информацию о вероятном ультиматуме Трампа Украине, политолог Игорь Чаленко отметил: "Скажу риторикой Трампа: у Соединенных Штатов в этом вопросе просто нет карт. Дело в том, что за все время своего пребывания в Овальном кабинете Трамп, подчеркиваю, не принял ни одного решения относительно военной и финансовой поддержки Украины. Все то, что мы сейчас получаем из США — это остатки от непосредственных решений Байдена. Собственно, именно поэтому у Белого дома нет рычагов, которые позволяли бы ультимативно надавить на Украину относительно принятия, мягко говоря, невыгодных для официального Киева условий мирного соглашения. Более того, даже в теме соглашения о минералах мы видим, что недавние откровенные наезды администрации Трампа в конце концов привели к корректировке рамочного документа".

The Telegraph: "Зеленский отказывается отдать экономический суверенитет своей страны в обмен на туманные обещания Соединенных Штатов" Фото: Getty Images

Американская сторона, подчеркивает политолог, знает о красных линиях официального Киева, которые были "максимально четко" очерчены во время встречи делегаций Украины и США в Джидде 11 марта. От этих красных линий, убежден Игорь Чаленко, Украина не будет отступать и не будет подписывать что-то, что их перечеркивает ни под каким давлением. Между тем, предполагает политолог, Трамп в конце концов может использовать шантаж относительно непредоставления Украине оперативных разведывательных данных оборонного характера или остановить программу, связанную с F-16. В таком случае, констатирует эксперт, вся наша западно-воздушная составляющая может оказаться в подвешенном состоянии.

"Но такой шаг Трампа будет полным абсурдом, ведь это все равно, что открыть Кремль на капитолийском холме. Поэтому не исключено, что Соединенные Штаты будут форсировать тему президентских выборов. Но лично я не верю в то, что любой победитель этих выборов пойдет на подписание капитуляционного для Украины так называемого мирного соглашения, где не будет никаких гарантий безопасности для нашего государства, четко выписанной дальнейшей поддержки и многих-многих других вопросов. А попытки администрации Трампа "выбить" у Украины средства за полученную ранее при Байдене помощь не просто обнуляет позицию США, но и переводит ее в крайне негативное измерение", — отмечает эксперт.

Политолог также напоминает риторику Трампа, который и во время президентской избирательной кампании в США, и после победы на выборах неоднократно заявлял, что, мол, ни при каких обстоятельствах не хочет повторения второго Афганистана. "В случае, если Трамп таки будет проталкивать капитуляционные по сути своей ультиматумы для Украины, то последствия Афганистана для него покажутся "цветочками". Последствия будут гораздо хуже и они серьезно ударят по репутации Соединенных Штатов. В результате никто в рамках НАТО и вне их не будет объективно считать США надежным союзником и партнером. То есть все, что было ранее подписано с США, будет ставиться под огромное-огромное сомнение. Именно поэтому вероятное лоббирование Трампом стамбульских "хотелок" Путина в еще более жестком их изложении стопроцентно не будет способствовать удержанию роли США в качестве лидера хотя бы одного из полюсов мира", — заключает Игорь Чаленко. В общем политолог считает, что сценарий с вероятным ультиматумом Трампа Украине выглядит маловероятным.

Между тем Павел Коваль — глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, который консультирует правительство Туска, со страниц Financial Times предостерегает Трампа от "исторической ошибки", которая будет заключаться в признании претензий Москвы на оккупированные украинские территории. Перечислив целый ряд рисков для США от такого решения, аналитик выразил уверенность, что Дональд Трамп, в конце концов, не позволит России контролировать украинскую территорию де-юре, а вместо этого признает постоянную угрозу экзистенциального характера со стороны Кремля.