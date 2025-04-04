Риск подскочил до 60%: аналитики JPMorgan прогнозируют глобальную рецессию из-за новых пошлин Трампа

После того, как 2 апреля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел пошлины на весь импорт и увеличил тарифы для десятков других стран, аналитики JP Morgan предупреждают о росте риска рецессии в США и по всему миру в этом году от 40% до 60%.

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Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на данные брокерской компании с Уолл-стрит J.P. Morgan.

Журналисты напомнили, что Трамп объявил базовую пошлину в размере 10 % на весь импорт в Соединенные Штаты и повышение тарифов для десятков других стран. По словам стратегов J. P. Morgan, новая торговая политика США признана самым большим риском для перспективы мировой экономики за весь 2025 год и принесет бизнесу меньше выгоды, чем ожидалось.

"Эффект от этого повышения налогов, вероятно, усилится из-за ответных мер, падения деловых настроений в США и сбоев в цепочках поставок", — сказал главный экономист компании Брюс Касман.

В информагентстве отмечают, что другие брокерские компании, в частности Barclays и Deutsche Bank, так же предупреждают о рисках скатывания экономики США в рецессию в этом году, если новые пошлины Трампа останутся в силе.

Однако Касман ожидает, что шоковая реакция рынка на пошлины США может быть "умеренно ослаблена" перспективой дальнейшего снижения ставок.

В J. P. Morgan повторили свой прогноз о двух снижениях ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в июне и сентябре 2025 года. В то же время согласно данным London Stock Exchange Group ожидается всего четыре снижения ставки в течение текущего года.

Издание Bloomberg также сообщает, что аналитики J. P. Morgan назвали новые тарифы крупнейшим повышением налогов для домохозяйств и предприятий США с 1968 года.

Новые пошлины Трампа: детали

В заявлении Белого дома после объявления новых пошлин 2 апреля назвали исключения для "взаимных пошлин" Трампа. Отмечается, что они не будут касаться некоторых товаров, которые являются критически важными для промышленности и национальной безопасности США: отдельные изделия из стали и алюминия, медь, фармацевтические препараты, определенные полезные ископаемые и тому подобное.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 апреля отреагировала на новые пошлины США и предупредила об "ужасных последствиях" для миллионов людей по всему миру.

Национальный банк Украины 3 апреля опубликовал данные, согласно которым на фоне введения Соединенными Штатами "взаимных пошлин" гривна укрепилась, а цены на нефть начали падать.

Издание Bloomberg 4 апреля писало, что из-за новых пошлин Трампа 500 богатейших людей мира вместе потеряли $208 млрд своего состояния.

В Reuters со ссылкой на Министерство финансов КНР 4 апреля сообщали, что в ответ на тарифы Трампа Китай вводит пошлины в 34% на все товары из США.