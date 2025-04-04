За один день: 500 самых богатых людей мира потеряли вместе $208 млрд из-за пошлин Трампа

500 самых состоятельных людей планеты потеряли в сумме $208 миллиардов в результате введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин. Это стало четвертым по величине падением за последние 13 лет и крупнейшим с момента начала пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Более половины миллиардеров понесли убытки, в среднем потеряв 3,3%. Наибольшие убытки затронули американских миллиардеров, включая Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Цукерберг утратил $17,9 миллиарда из-за девальвации акций Meta на 9%, а Безос — $15,9 миллиарда из-за снижения акций Amazon на 9%.

Так, Илон Маск утратил $110 миллиардов в текущем году, включая $11 миллиардов из-за падения котировок Tesla. Эрнест Гарсия III, генеральный директор Carvana, потерял $1,4 миллиарда на фоне 20%-ного снижения акций компании. Тоби Лютке, соучредитель Shopify, лишился $1,5 миллиарда из-за того же падения акций на 20%.

При этом Карлос Слим, богатейший человек Мексики, смог избежать влияния пошлин благодаря тому, что Мексика была исключена из списка стран, на которые распространяются новые тарифы. Его состояние увеличилось на 4%, достигнув $85,5 миллиарда.

Бернар Арно, владелец LVMH, также понес потери — его состояние сократилось на $6 миллиардов вследствие падения акций компании, вызванного ожиданиями введения таможенных ограничений на экспорт алкогольных и роскошных товаров в США.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Дональд Трамп подписал приказ о введении "взаимных пошлин" для государств по всему миру. Он отметил, что некоторые страны ведут несправедливую тарифную политику, поэтому для 50 "крупнейших нарушителей" ввели высокие пошлины. В этот перечень попали Евросоюз, Южная Корея, Япония и Китай.

На новые пошлины отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предупредив об "ужасных последствиях для миллионов людей". Она предупредила, что цены сразу вырастут, и заявила о готовности перейти "от конфронтации к переговорам".

В тот же день новые пошлины Трампа обвалили акции Nike, Adidas и Puma после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на продукцию из Вьетнама, Индонезии и Китая. Эти страны являются ключевыми поставщиками для мировых производителей спортивной одежды и обуви.