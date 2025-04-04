За один день: 500 найбагатших людей світу втратили разом $208 млрд через мита Трампа

500 найзаможніших людей планети втратили в сумі $208 мільярдів унаслідок запровадження президентом США Дональдом Трампом масштабних мит. Це стало четвертим за величиною падінням за останні 13 років і найбільшим із моменту початку пандемії COVID-19.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Більше половини мільярдерів зазнали збитків, у середньому втративши 3,3%. Найбільших збитків зазнали американські мільярдери, включно з Марком Цукербергом і Джефом Безосом. Цукерберг втратив $17,9 мільярда через девальвацію акцій Meta на 9%, а Безос — $15,9 мільярда через зниження акцій Amazon на 9%.

Так, Ілон Маск втратив $110 мільярдів у поточному році, включно з $11 мільярдів через падіння котирувань Tesla. Ернест Гарсія III, генеральний директор Carvana, втратив $1,4 мільярда на тлі 20%-вого зниження акцій компанії. Тобі Лютке, співзасновник Shopify, позбувся $1,5 мільярда через те саме падіння акцій на 20%.

Водночас Карлос Слім, найбагатша людина Мексики, зміг уникнути впливу мит завдяки тому, що Мексика була виключена зі списку країн, на які поширюються нові тарифи. Його статки збільшилися на 4%, досягнувши $85,5 мільярда.

Бернар Арно, власник LVMH, також зазнав втрат — його статки скоротилися на $6 мільярдів унаслідок падіння акцій компанії, спричиненого очікуваннями запровадження митних обмежень на експорт алкогольних і розкішних товарів до США.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Дональд Трамп підписав наказ про введення "взаємних мит" для держав по всьому світу. Він зазначив, що деякі країни ведуть несправедливу тарифну політику, тому для 50 "найбільших порушників" ввели високі мита. До цього переліку потрапили Євросоюз, Південна Корея, Японія і Китай.

На нові мита відреагувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, попередивши про "жахливі наслідки для мільйонів людей". Вона попередила, що ціни одразу зростуть, і заявила про готовність перейти "від конфронтації до переговорів".

Того самого дня нові мита Трампа обвалили акції Nike, Adidas і Puma після того, як президент США Дональд Трамп ввів нові митні тарифи на продукцію з В'єтнаму, Індонезії та Китаю. Ці країни є ключовими постачальниками для світових виробників спортивного одягу та взуття.