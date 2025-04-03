Торговая война Трампа: гривна укрепилась, а цены на нефть начали падать

Утро в Украине началось с позитивных изменений для национальной валюты. Курс гривны относительно доллара укрепился, вероятно, на фоне последних решений президента США Дональда Трампа. Согласно официальным данным Национального банка Украины, установленным на четверг, 3 апреля, американский доллар подешевел на 6 копеек. Зато курс евро вырос на 3 копейки, а польский злотый — на 6 копеек.

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Таковы данные Нацбанка.

Изменения произошли на фоне новой экономической политики США. Накануне, 2 апреля, Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт. Его указ также предусматривает введение чрезвычайного положения из-за торгового дефицита страны.

Согласно новым таможенным правилам, базовый тариф на все импортные товары в США составит 10%. Однако для стран с наибольшим торговым дефицитом этот показатель может достигать 50%. В частности, страны ЕС получат 20% пошлины, Украина — 10%, Великобритания — 10%, а Китай — 34%. Введение базовой пошлины запланировано на 5 апреля, а повышенные тарифы для отдельных стран начнут действовать с 9 апреля.

Финансовые рынки отреагировали мгновенно: фондовый рынок США потерял более 2 триллионов долларов, индекс Nasdaq 100 снизился на 2%, а S&P 500 — на 1,5%. Падение коснулось и криптовалюты — за последний месяц курс биткоина упал почти на 20%.

Индекс Nasdaq 100 упал после введения новых пошлин Трампа Фото: Скриншот

Индекс S&P 500 также снизился Фото: Скриншот

Падение биткоина на фоне введения пошлин Трампа на фоне введения пошлин Фото: Скриншот

Ситуация вызвала беспокойство среди бизнеса и инвесторов, которые начали выводить средства из рисковых активов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко прокомментировала решение США, отметив, что хоть новые пошлины и создают определенные трудности, их влияние на украинскую экономику не является критическим.

"Украина будет иметь 10% пошлины, тогда как для ЕС установлено 20%, а для Молдовы — 31%. В 2024 году мы экспортировали в США товаров на 874 миллиона долларов, из которых 363 миллиона приходились на чугун, а еще 112 миллионов — на трубы. В то же время импорт американских товаров в Украину составил 3,4 миллиарда долларов. Поскольку наши пошлины на американскую продукцию довольно низкие (например, 10% на автомобили, 0% на нефть и уголь), у нас есть возможность договориться о лучших условиях", — отметила она.

Украина экспортирует в США более 600 различных товарных категорий, 65 из которых приносят более 1 миллиона долларов дохода. Поэтому правительство работает над тем, чтобы обеспечить более выгодные торговые условия для страны.

Заявление Трампа сразу повлияло на мировые рынки. Доллар несколько ослаб относительно других валют: евро подорожал на 0,38%, британский фунт — на 0,54%, а японская иена — на 0,17%. Одновременно с этим снизились цены на нефть: марка WTI потеряла 0,27%, а Brent — 0,59%. Аналитики объясняют это опасениями относительно возможного экономического замедления из-за новой тарифной политики США, — об этом пишет Reuters.

Фондовый рынок США перед объявлением Трампа демонстрировал положительную динамику, поскольку ожидалось, что новые решения поддержат американских производителей. Однако после объявления масштабных пошлин инвесторы отреагировали негативно, что привело к падению основных биржевых индексов.

Золото, традиционно считающееся безопасным активом в периоды экономической неопределенности, начало расти в цене еще с момента возвращения Трампа в Белый дом. Если 20 января его стоимость составляла 2700 долларов за унцию, то к концу марта она превысила 3000 долларов. После последних заявлений американского президента цена золота поднялась еще на 1%, достигнув 3146 долларов за унцию.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на 240 млрд долларов, поскольку ее акции упали на 7% во время внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6% или на 153 млрд долларов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%

Эксперты призывают дождаться реакции торговых партнеров США. В Fitch подсчитали, что средняя пошлина на импорт в США выросла с 2,5% до 22% — уровня, который последний раз фиксировали еще в 1910 году.

"Это меняет не только американскую экономику, но и весь мировой рынок. Многие страны могут оказаться в рецессии, если эти пошлины останутся надолго", — отметил экономист Fitch Олу Сонола в комментарии изданию Reuters.

Напомним, Трамп не устанавливал "взаимные пошлины" для РФ, Беларуси, Кубы и Северной Кореи, ведь они находятся под санкционными ограничениями США, что делает невозможным полноценную торговлю с этими странами.

Также Фокус писал о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на новые пошлины президента США Дональда Трампа. По ее словам, "последствия будут ужасными для миллионов людей во всем мире", а особенно для тех стран, для которых ввели большие пошлины. Цены почти сразу вырастут на многие продукты.