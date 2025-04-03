Торгівельна війна Трампа: гривня зміцнилася, а ціни на нафту почали падати

Ранок в Україні розпочався з позитивних змін для національної валюти. Курс гривні щодо долара укріпився, ймовірно, на фоні останніх рішень президента США Дональда Трампа. Згідно з офіційними даними Національного банку України, встановленими на четвер, 3 квітня, американський долар подешевшав на 6 копійок. Натомість курс євро зріс на 3 копійки, а польський злотий – на 6 копійок.

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Такі дані Нацбанку.

Зміни відбулися на тлі нової економічної політики США. Напередодні, 2 квітня, Дональд Трамп оголосив про запровадження митних зборів на імпорт. Його указ також передбачає введення надзвичайного стану через торговельний дефіцит країни.

Згідно з новими митними правилами, базовий тариф на всі імпортні товари в США становитиме 10%. Однак для країн із найбільшим торговельним дефіцитом цей показник може сягати 50%. Зокрема, країни ЄС отримають 20% мита, Україна – 10%, Велика Британія – 10%, а Китай – 34%. Введення базового мита заплановане на 5 квітня, а підвищені тарифи для окремих країн почнуть діяти з 9 квітня.

Фінансові ринки відреагували миттєво: фондовий ринок США втратив понад 2 трильйони доларів, індекс Nasdaq 100 знизився на 2%, а S&P 500 – на 1,5%. Падіння торкнулося і криптовалюти – за останній місяць курс біткоїна впав майже на 20%.

Індекс Nasdaq 100 впав після запровадження нових мит Трампа Фото: Скриншот

Індекс S&P 500 також знизився Фото: Скриншот

Падіння біткоїна на тлі запровадження мит Трампа Фото: Скриншот

Ситуація викликала занепокоєння серед бізнесу та інвесторів, які почали виводити кошти з ризикових активів.

Міністр економіки України Юлія Свириденко прокоментувала рішення США, зазначивши, що хоч нові мита й створюють певні труднощі, їхній вплив на українську економіку не є критичним.

"Україна матиме 10% мита, тоді як для ЄС встановлено 20%, а для Молдови – 31%. У 2024 році ми експортували до США товарів на 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припадали на чавун, а ще 112 мільйонів – на труби. Водночас імпорт американських товарів до України склав 3,4 мільярда доларів. Оскільки наші мита на американську продукцію доволі низькі (наприклад, 10% на автомобілі, 0% на нафту та вугілля), у нас є можливість домовитися про кращі умови", – зазначила вона.

Україна експортує до США понад 600 різних товарних категорій, 65 із яких приносять понад 1 мільйон доларів доходу. Тому уряд працює над тим, щоб забезпечити вигідніші торговельні умови для країни.

Заява Трампа одразу вплинула на світові ринки. Долар дещо ослаб щодо інших валют: євро подорожчав на 0,38%, британський фунт – на 0,54%, а японська єна – на 0,17%. Одночасно з цим знизилися ціни на нафту: марка WTI втратила 0,27%, а Brent – 0,59%. Аналітики пояснюють це побоюваннями щодо можливого економічного сповільнення через нову тарифну політику США, — про це пише Reuters.

Фондовий ринок США перед оголошенням Трампа демонстрував позитивну динаміку, оскільки очікувалося, що нові рішення підтримають американських виробників. Однак після оголошення масштабних мит інвестори відреагували негативно, що спричинило падіння основних біржових індексів.

Золото, традиційно вважається безпечним активом у періоди економічної невизначеності, почало зростати в ціні ще з моменту повернення Трампа в Білий дім. Якщо 20 січня його вартість становила 2700 доларів за унцію, то до кінця березня вона перевищила 3000 доларів. Після останніх заяв американського президента ціна золота піднялася ще на 1%, досягнувши 3146 доларів за унцію.

Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на 240 млрд доларів, оскільки її акції впали на 7% під час позабіржових торгів. Ринкова капіталізація Nvidia знизилася на 5,6% або на 153 млрд доларів. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%

Експерти закликають дочекатися реакції торговельних партнерів США. У Fitch підрахували, що середнє мито на імпорт у США зросло з 2,5% до 22% – рівня, який востаннє фіксували ще у 1910 році.

"Це змінює не лише американську економіку, а й увесь світовий ринок. Багато країн можуть опинитися в рецесії, якщо ці мита залишаться надовго", – зазначив економіст Fitch Олу Сонола у коментарі виданню Reuters.

Нагадаємо, Трамп не встановлював "взаємні мита" для РФ, Білорусі, Куби та Північної Кореї, адже вони перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими країнами.

Також Фокус писав про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита президента США Дональда Трампа. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели більші мита. Ціни майже одразу зростуть на багато продуктів.