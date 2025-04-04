Ризик підскочив до 60%: аналітики JPMorgan прогнозують глобальну рецесію через нові мита Трампа

Після того, як 2 квітня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запровадив мита на весь імпорт і збільшив тарифи для десятків інших країн, аналітики JP Morgan попереджають про зростання ризику рецесії у США та по всьому світу цього року від 40% до 60%.

Related video

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на дані брокерської компанії з Волл-стріт J. P. Morgan.

Журналісти нагадали, що Трамп оголосив базове мито у розмірі 10 % на весь імпорт до Сполучених Штатів і підвищення тарифів для десятків інших країн. За словами стратегів J. P. Morgan, нова торгова політика США визнана найбільшим ризиком для перспективи світової економіки за весь 2025 рік і принесе бізнесу менше вигоди, ніж очікувалося.

"Ефект від цього підвищення податків, ймовірно, посилиться через заходи у відповідь, падіння ділових настроїв у США та збої в ланцюжках постачань", — сказав головний економіст компанії Брюс Касман.

В інформагентстві зазначають, що інші брокерські компанії, зокрема Barclays і Deutsche Bank, так само попереджають про ризики скочування економіки США в рецесію цьогоріч, якщо нові мита Трампа залишаться в силі.

Проте Касман очікує, що шокова реакція ринку на мита США може бути "помірно послаблена" перспективою подальшого зниження ставок.

У J. P. Morgan повторили свій прогноз про два зниження ставки на 25 базисних пунктів Федеральною резервною системою в червні та вересні 2025 року. Водночас згідно з даними London Stock Exchange Group очікується загалом чотири зниження ставки протягом поточного року.

Видання Bloomberg також повідомляє, що аналітики J. P. Morgan назвали нові тарифи найбільшим підвищенням податків для домогосподарств і підприємств США з 1968 року.

Нові мита Трампа: деталі

У заяві Білого дому після оголошення нових мит 2 квітня назвали виключення для "взаємних мит" Трампа. Зазначається, що вони не стосуватимуться деяких товарів, які є критично важливими для промисловості та національної безпеки США: окремі вироби зі сталі та алюмінію, мідь, фармацевтичні препарати, певні корисні копалини тощо.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 квітня відреагувала на нові мита США та попередила про "жахливі наслідки" для мільйонів людей по всьому світу.

Національний банк України 3 квітня опублікував дані, згідно з якими на тлі запровадження Сполученими Штатами "взаємних мит" гривня зміцнилася, а ціни на нафту почали падати.

Видання Bloomberg 4 квітня писало, що через нові мита Трампа 500 найбагатших людей світу разом втратили $208 млрд своїх статків.

У Reuters із посиланням на Міністерство фінансів КНР 4 квітня повідомляли, що у відповідь на тарифи Трампа Китай вводить мита в 34% на всі товари зі США.