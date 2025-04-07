Делегация из Украины едет в США для новых переговоров по доступу к минеральным ресурсам

В ближайшее время официальный Киев отправит делегацию в Вашингтон, чтобы начать переговоры по новому проекту соглашения, который предоставит США доступ к минеральным ресурсам Украины.

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Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью для Associated Press.

По ее словам, в переговорах примут участие представители нескольких украинских министерств — экономики, финансов, иностранных дел и юстиции. Новый проект, предложенный США, демонстрирует желание американской стороны "создать фонд или совместно инвестировать", — рассказала Свириденко. Она подчеркнула, что на данном этапе документ отражает позицию только одной стороны — Вашингтона, поэтому это "не окончательный вариант, не общая позиция".

Работа над предварительным вариантом меморандума показала, что Киев и Вашингтон "способны договориться об условиях, которые будут приемлемыми для обеих сторон", считает Свириденко. Полные условия соглашения нельзя обсуждать онлайн, и поэтому украинская команда отправится в США,

Украина и США договорились подписать соглашение о доступе американцев к украинским природным ресурсам. Сначала речь шла только о редкоземельных металлах, однако позже условия соглашения были расширены. Согласование текста длилось несколько недель, и было рассмотрено несколько вариантов проекта. Украинская сторона хочет, чтобы соглашение содержало четкие гарантии безопасности, которые США предоставят Украине, а также чтобы не содержало положений, требующих компенсации предоставленной Украине помощи. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина "не должна признавать гранты как долги, независимо от того, нравится это или нет".

В конце марта стало известно, что украинская правительственная команда анализирует новое соглашение, однако уже видит, что оно является "шагом назад".

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и США работают над расширенным соглашением по минеральным ресурсам, которое будет взаимоприемлемым для обеих сторон и ни в коем случае не будет противоречить вступлению Украины в Евросоюз. Впоследствии он подтвердил, что Украина начала консультации по тексту соглашения о полезных ископаемых, предложенного американской стороной.

4 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей недели команда, которая работает над соглашением с США по полезным ископаемым, представит ему главные аспекты будущего договора.

Напомним, источники газеты The Washington Post ранее говорили о невозможности подписания соглашения по полезным ископаемым Украины в нынешнем виде. Сейчас документ составлен исключительно как способ США вернуть вложенные деньги.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых завершены и Киев готов подписать документ в любой момент.