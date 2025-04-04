Новая сделка по полезным ископаемым с США: Украина сверяет документ с Конституцией, – Сибига

Украина проводит внутренние государственные процедуры и проверки по соглашению о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

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В ближайшее время Штаты может посетить украинская делегация, чтобы провести дополнительные переговоры, рассказал "Суспільному" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находящийся в Брюсселе на встрече глав МИД стран-членов НАТО.

В настоящее время анализируется соответствие соглашения о редкоземельных металлах Конституции Украины. Сибига акцентировал внимание на том, что документ не может противоречить евроинтеграции Украины и этот пункт довели до американских коллег.

Известно, что анализировать соглашение будет также одна из самых известных юридических компаний. По словам главы МИД, сегодня, 4 апреля, состоится очередной раунд переговоров онлайн.

Напомним, агентство Bloomberg проанализировало последствия соглашения о полезных ископаемых для Украины. Штаты предлагают схожую сделку, которую Бельгия заключила с африканской страной Конго в 19-м веке.

В конце марта стало известно о первом обсуждении представителями Украины и США новой версии соглашения об ископаемых. Работу над соглашением начали 28 марта.