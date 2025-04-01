Украина похожа на Конго: Bloomberg сравнило соглашение об ископаемых с преступлениями Бельгии в Африке

Соединенные Штаты Америки предложили Украине соглашение об ископаемых, похожее на действия Бельгии в африканской стране Конго в начале 19 века. Если соглашение заключат, то под угрозой окажется украинский суверенитет и возможность вступления в Европейский Союз.

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О значении и последствиях соглашения о полезных ископаемых написало агентство Bloomberg.

Агентство вспомнило о соглашении между США и Украиной в контексте статьи о гарантиях безопасности, которую украинцы могли бы получить благодаря предложению премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Автор статьи, аналитик Марк Чемпион, пояснил, что предложение Мелони покажет истинные намерения президента РФ Владимира Путина: отступит ли он, если Украина окажется под защитой 5 статьи договора. После этого аналитик пояснил, что Россия "ведет классическую колониальную войну за территориальную экспансию, пытаясь восстановить контроль над утраченной империей". И провел аналогию с США, которые предложили Украине "ростовщическую сделку", и Бельгией, которая эксплуатировала Конго. Чемпион объяснил, что Вашингтон использовал тяжелую ситуацию Киева, чтобы получить ресурсы страны в войне, не предоставляя никаких гарантий мира.

"Администрация Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Эта сделка недавно была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Бельгией Конго в 19-м веке, но не предлагала Украине никаких гарантий безопасности", — написал Чемпион.

Аналитик пояснил, что соглашение исключит Европу, Европейский Союз, из экономики Украины и "парализует ее послевоенную реконструкцию". По мнению Марка Чемпиона, обе страны, США и Россия, ведут себя по праву сильного и "лапают Украину".

"Это было просто ограбление с насилием, тяжкое убийство в больших масштабах", — привели в статье фрагмент романа "Сердце тьмы" Джозефа Конрада о Бельгийском Конго.

Бельгийское Конго — период с 1908 по 1960 год, когда Конго считалось колонией Бельгии. Чтобы получить ресурсы этой африканской страны, бельгийские предприниматели покупали территории у вождей племен, предлагая им не деньги, а, например, куски ткани, рассказали на портале History-ua. Таким образом племена теряли контроль над территорией, а население за бесценок работало на предприятиях, которые выкачивали ресурсы для Бельгии.

Соглашение об ископаемых — детали

Отметим, 27 марта народный депутат Ярослав Железняк опубликовал основные тезисы соглашения об ископаемых, которые США отправила в Украину. Согласно договору, Украина должна отдать американцам контроль над недрами и инфраструктурой (дорогами, железными дорогами, портами): Вашингтон будет получать все доходы "плюс" 4%. При этом США не планировали ничего инвестировать, поскольку считается, что военная помощь, предоставленная в течение трех лет войны РФ, это и есть капиталовложения.

Агентство Bloomberg изучило соглашение и предостерегло от опасностей предложений Белого дома. В частности, указывается, что Украина не будет иметь никакого влияния на фонд, который будет управлять инвестициями. Кроме того, запрещается работать с другими желающими вложить средства в проекты, которые отклонили американцы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники начали переговоры по изменению некоторых положений соглашения. После этого Трамп сообщил, что он не доволен поведением Киева, который якобы затягивает договоренности.

Напоминаем, 31 марта медиа "Суспільне" сообщило о первом раунде переговоров Украины по соглашению об ископаемых.