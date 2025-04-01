Україна схожа на Конго: Bloomberg порівняло угоду про копалини зі злочинами Бельгії в Африці

Сполучені Штати Америки запропонували Україні угоду про копалини, схожу на дії Бельгії в африканській країні Конго на початку 19 століття. Якщо угоду укладуть, то під загрозою опиниться український суверенітет та можливість вступу до Європейського Союзу.

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Про значення та наслідки угоди про корисні копалини написало агентство Bloomberg.

Агентство згадало про угоду між США та Україною в контексті статті про гарантії безпеки, яку українці могли б отримати завдяки пропозиції прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Автор статті, аналітик Марк Чемпіон, пояснив, що пропозиція Мелоні покаже справжні наміри президента РФ Володимира Путіна: чи відступить він, якщо Україна опиниться під захистом 5 статті договору. Після цього аналітик пояснив, що Росія "веде класичну колоніальну війну за територіальну експансію, намагаючись відновити контроль над втраченою імперією". І провів аналогію зі США, які запропонували Україні "лихварську угоду", та Бельгією, яка експлуатувала Конго. Чемпіон пояснив, що Вашингтон використав важку ситуацію Києва, щоб отримати ресурси країни у війні, не надаючи ніяких гарантій миру.

"Адміністрація Трампа використовує момент найбільшої залежності Києва, щоб нав’язати контракт на видобуток ресурсів. Ця угода нещодавно була переглянута у формі, гідній експлуатації Бельгією Конго в 19-му столітті, але не пропонувала Україні жодних гарантій безпеки", — написав Чемпіон.

Аналітик пояснив, що угода виключить Європу, Європейський Союз з економіки України та "паралізує її післявоєнну реконструкцію". На думку Марка Чемпіона, обидві країни, США та Росія, поводяться за правом сильного і "лапають Україну".

"Це було просто пограбування з насильством, тяжке вбивство у великих масштабах", — навели у статті фрагмент роману "Серце темряви" Джозефа Конрада про Бельгійське Конго.

Бельгійське Конго — період з 1908 по 1960 рік, коли Конго вважалось колонією Бельгії. Щоб отримати ресурси цієї африканської країни, бельгійські підприємці купували території у вождів племен, пропонуючи їм не гроші, а, наприклад, шматки тканини, розповіли на порталі History-ua. Таким способом племена втрачали контроль над територією, а населення за безцінь працювало на підприємствах, які викачували ресурси для Бельгії.

Угода про копалини — деталі

Зазначимо, 27 березня народний депутат Ярослав Железняк опублікував основні тези угоди про копалини, які США відправили в Україну. Згідно з угодою, Україна має віддати американцям контроль над надрами та інфраструктурою (дорогами, залізницями, портами): Вашингтон отримуватиме усі доходи "плюс" 4%. Водночас США не планували нічого інвестувати, оскільки вважається, що військова допомога, надана протягом трьох років війни РФ, це і є капіталовкладення.

Агентство Bloomberg вивчило угоду та застерегло від небезпек пропозицій Білого дому. Зокрема, вказується, що Україна не матиме ніякого впливу на фонд, який керуватиме інвестиціями. Крім того, забороняється працювати з іншими охочими вкласти кошти у проєкти, які відхили американці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські посадовці почали переговори щодо зміни деяких положень угоди. Після цього Трамп повідомив, що він незадоволений поведінкою Києва, який начебто затягує домовленості.

Нагадуємо, 31 березня медіа "Суспільне" повідомило про перший раунд переговорів України щодо угоди про копалини.