Нова угода щодо корисних копалин із США: Україна звіряє документ із Конституцією, — Сибіга

Україна проводить внутрішні державні процедури та перевірки за угодою про корисні копалини зі Сполученими Штатами.

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Найближчим часом Штати може відвідати українська делегація, щоб провести додаткові переговори, розповів "Суспільному" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО.

Наразі аналізується відповідність угоди про рідкоземельні метали Конституції України. Сибіга акцентував увагу на тому, що документ не може суперечити євроінтеграції України і цей пункт довели до американських колег.

Відомо, що аналізувати угоду буде також одна з найвідоміших юридичних компаній. За словами глави МЗС, сьогодні, 4 квітня, відбудеться черговий раунд переговорів онлайн.

Нагадаємо, агентство Bloomberg проаналізувало наслідки угоди про корисні копалини для України. Штати пропонують схожу угоду, яку Бельгія уклала з африканською країною Конго в 19-му столітті.

Наприкінці березня стало відомо про перше обговорення представниками України та США нової версії угоди про копалини. Роботу над угодою розпочали 28 березня.