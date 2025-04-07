Делегація з України їде до США для нових переговорів щодо доступу до мінеральних ресурсів

Найближчим часом офіційний Київ відправить делегацію до Вашингтона, щоб розпочати переговори щодо нового проєкту угоди, який надасть США доступ до мінеральних ресурсів України.

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Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю для Associated Press.

За її словами, у переговорах візьмуть участь представники кількох українських міністерств – економіки, фінансів, закордонних справ і юстиції. Новий проект, запропонований США, демонструє бажання американської сторони "створити фонд чи спільно інвестувати", – розповіла Свириденко. Вона підкреслила, що на даному етапі документ відображає позицію лише однієї сторони – Вашингтона, тому це "не остаточний варіант, не спільна позиція".

Робота над попереднім варіантом меморандуму показала, що Київ і Вашингтон "здатні домовитися про умови, що будуть прийнятними для обох сторін", вважає Свириденко. Повні умови угоди не можна обговорювати онлайн, і тому українська команда вирушить до США,

Україна і США домовились підписати угоду про доступ американців до українських природних ресурсів. Спочатку йшлося лише про рідкісноземельні метали, однак пізніше умови угоди були розширені. Узгодження тексту тривало кілька тижнів, і було розглянуто кілька варіантів проекту. Українська сторона хоче, щоб угода містила чіткі гарантії безпеки, які США нададуть Україні, а також щоб не містила положень, що вимагають компенсації наданої Україні допомоги. Президент Зеленський наголосив, що Україна "не повинна визнавати гранти як борги, незалежно від того, подобається це чи ні".

Наприкінці березня стало відомо, що українська урядова команда аналізує нову угоду, однак вже бачить, що вона є "кроком назад".

Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна та США працюють над розширеною угодою щодо мінеральних ресурсів, яка буде взаємоприйнятною для обох сторін і в жодному разі не суперечитиме вступу України до Євросоюзу. Згодом він підтвердив, що Україна розпочала консультації щодо тексту угоди про корисні копалини, запропонованої американською стороною.

4 квітня Володимир Зеленський повідомив, що на початку наступного тижня команда, яка працює над угодою зі США щодо корисних копалин, презентує йому головні аспекти майбутнього договору."

Нагадаємо, джерела газети The Washington Post раніше говорили про неможливість підписання угоди щодо корисних копалин України в нинішньому вигляді. Зараз документ складено виключно як спосіб США повернути вкладені гроші.

Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина зазначала, що переговори щодо угоди про корисні копалини завершено і Київ готовий підписати документ у будь-який момент.