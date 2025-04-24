"Поступка Росії — це відмова від захоплення всієї України": Трамп розповів, що "тисне" на Кремль (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути, і вчергове нагадав, що півострів росіяни окупувати за каденції Барака Обами. Зокрема, політик сказав, що поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну.

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Про це американський лідер розповів під час зустрічі з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре 24 квітня, трансляцію якої вело Associated Press.

Дональд Трамп зустрівся з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре

"Поступка Росії – це припинення війни та відмова від захоплення всієї України. Те, що Росія не захопила всю Україну, – це велика поступка", — сказав американський президент.

Також Трампа запитали, чи залишається він при своїх попередніх поглядах, що Україна має віддати території для закінчення бойових дій, включно з Кримом.

"Це залежить від території. Ми зробимо все можливе, працюючи з Україною… але вони втратили багато територій. А коли ви говорите про Крим, його передали за президента на ім'я Барак Хусейн Обама. Це не мало нічого спільного зі мною", — заявив американський лідер.

На думку Трампа, Крим повернути Україні буде важко.

Зокрема, президент США сказав, що чинить великий тиск як на Росію, так і на Україну, щоб змусити їх підписати мирну угоду.

"Ми добрі люди, але ми тиснемо на обох", — зазначив політик.

Також Трамп зізнався, що не вважає нічні удари по Києву "перешкодою для миру".

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо додав, що "ця війна може закінчитися", а ракетний обстріл України назвав "жахливим".

Дональд Трамп визнає, що був розчарований Путіним, сказавши: "Мені не сподобалася вчорашня ніч… ми були в розпалі розмов про мир, і були випущені ракети".

Втім, американський президент відмовляється пояснити, з якими додатковими санкціями може зіткнутися Росія, натомість воліє почекати тиждень, "щоб побачити, чи є у нас угода".

"Для танго потрібні двоє, і потрібно, щоб Україна теж хотіла укласти угоду", — сказав політик.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масований російський обстріл Києва та інших міст України в ніч на 24 квітня. Американський лідер закликав Володимира Путіна "зупинитися" та сісти за стіл перемовин.

Також Фокус писав про те, що внаслідок російської атаки по Києву 24 квітня загинули рідні брат та сестра, діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова — 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.