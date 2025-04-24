У Києві загинули брат і сестра: росіяни вбили дітей лікаря клініки КНУ

Унаслідок російської атаки по Києву в ніч на 24 квітня загинули рідні брат та сестра, діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова — 21-річний Нікіта та 19-річна Софія.

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Про це повідомили у Facebook Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сину лікаря був 21 рік, він навчався у Національному транспортному університеті. Доньці — 19 років. Дівчина закінчила фаховий коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

"Родина Шевченкового університету висловлює найщиріші співчуття Ярославу Володимировичу", — зазначили в КНУ.

Раніше про загибель рідних брата та сестри розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

"На превеликий жаль, є руйнування та втрати у нашій столиці, в інших містах, в усіх регіонах України. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. У Києві серед загиблих є рідні брат, сестра. Хлопцю був 21 рік, дівчині — 19", — зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна пройшла через дуже масштабну ракетну атаку росіян. Ворог запустив понад 200 повітряних цілей.

Обстріл України 24 квітня: деталі

Нічна та ранкова масована атака ЗС РФ спричинила численні руйнування в Києві та області, Харківській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Внаслідок обстрілу росіян загинуло 12 людей, 90 поранених, є пожежі та руйнування, рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на обстріл українських міст у ніч на 24 квітня. Прессекретар Путіна заявив, що "великоднє перемир’я" закінчилось і російські військові "продовжать виконувати бойові завдання".

Також Фокус писав про реакцію президента США Дональда Трампа на російський обстріл 24 квітня. Американський лідер просить Путіна зупинитися та підписати мирну угоду.