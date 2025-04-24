В Киеве погибли брат и сестра: россияне убили детей врача клиники КНУ

В результате российской атаки по Киеву в ночь на 24 апреля погибли родные брат и сестра, дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова — 21-летний Никита и 19-летняя София.

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Об этом сообщили в Facebook Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сыну врача был 21 год, он учился в Национальном транспортном университете. Дочери — 19 лет. Девушка закончила профессиональный колледж Киевского национального университета технологий и дизайна.

"Семья Шевченковского университета выражает искренние соболезнования Ярославу Владимировичу", — отметили в КНУ.

Ранее о гибели родных брата и сестры рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"К большому сожалению, есть разрушения и потери в нашей столице, в других городах, во всех регионах Украины. Более 80 человек ранены этими ударами. В Киеве среди погибших есть родные брат, сестра. Парню был 21 год, девушке — 19", — отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина прошла через очень масштабную ракетную атаку россиян. Враг запустил более 200 воздушных целей.

Обстрел Украины 24 апреля: детали

Ночная и утренняя массированная атака ВС РФ вызвала многочисленные разрушения в Киеве и области, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела россиян погибли 12 человек, 90 раненых, есть пожары и разрушения, спасатели продолжают искать под завалами людей.

25 апреля в Киеве объявлено Днем траура.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обстрел украинских городов в ночь на 24 апреля. Пресс-секретарь Путина заявил, что "пасхальное перемирие" закончилось и российские военные "продолжат выполнять боевые задачи".

Также Фокус писал о реакции президента США Дональда Трампа на российский обстрел 24 апреля. Американский лидер просит Путина остановиться и подписать мирное соглашение.