Загинули брат і сестра: Зеленський назвав вік загиблих від ракетного удару по Києву (відео)

Масштабна ракетна атака військ РФ по Києву 24 квітня забрала життя двох молодих людей. Хлопцеві був 21 рік, а дівчині — 19 років.

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Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Південно-Африканській Республіці (ПАР) із президентом країни Сирілом Рамафосою за підсумками переговорів.

Понад 80 людей поранено через удари ЗС РФ

Молоді люди проживали у Святошинському районі Києва, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко говорив, що їхні батьки поїхали на дачу. Офіційно підтверджено загибель восьми осіб через обстріли Києва.

"На превеликий жаль, є втрати. У нашій столиці, в інших містах, у всіх регіонах України. Понад 80 людей було поранено цими ударами. У Києві серед загиблих рідні брат і сестра. Хлопцеві — 21 рік, дівчині — 19 років", — розповів глава держави.

Тіла молодих людей рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку. Очевидці говорили, що спочатку дістали дівчину, а потім — хлопця.

Зеленський також наголосив, що Україна пройшла через дуже масштабну ракетну атаку ЗС РФ. Окупанти запустили понад 200 повітряних цілей.

Зазначимо, що глава держави перервав візит до ПАР через масовану атаку військ РФ по Україні. Це була його перша офіційна поїздка до країн Африки за час президентства.

Нагадаємо, українські сили ППО під час ракетної атаки 24 квітня знищили 7 балістичних ракет "Іскандер-М", понад 30 крилатих ракет Х-101 і 64 дрони "Шахед".