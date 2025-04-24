"Уступка России — это отказ от захвата всей Украины": Трамп рассказал, что "давит" на Кремль (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым будет трудно вернуть, и в очередной раз напомнил, что полуостров россияне оккупировали при каденции Барака Обамы. В частности, политик сказал, что уступка России в том, что она останавливает войну и не захватывает всю Украину.

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Об этом американский лидер рассказал во время встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Харом Стьоре 24 апреля, трансляцию которой вело Associated Press.

Дональд Трамп встретился с норвежским премьер-министром Йонасом Харом Стьоре

"Уступка России — это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины. То, что Россия не захватила всю Украину, — это большая уступка", — сказал американский президент.

Также Трампа спросили, остается ли он при своих предыдущих взглядах, что Украина должна отдать территории для окончания боевых действий, включая Крым.

"Это зависит от территории. Мы сделаем все возможное, работая с Украиной... но они потеряли много территорий. А когда вы говорите о Крыме, его передали при президенте по имени Барак Хусейн Обама. Это не имело ничего общего со мной", — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, Крым вернуть Украине будет трудно.

В частности, президент США сказал, что оказывает большое давление как на Россию, так и на Украину, чтобы заставить их подписать мирное соглашение.

"Мы добрые люди, но мы давим на обоих", — отметил политик.

Также Трамп признался, что не считает ночные удары по Киеву "препятствием для мира".

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио добавил, что "эта война может закончиться", а ракетный обстрел Украины назвал "ужасным".

Дональд Трамп признает, что был разочарован Путиным, сказав: "Мне не понравилась вчерашняя ночь... мы были в разгаре разговоров о мире, и были выпущены ракеты".

Впрочем, американский президент отказывается объяснить, с какими дополнительными санкциями может столкнуться Россия, вместо этого предпочитает подождать неделю, "чтобы увидеть, есть ли у нас соглашение".

"Для танго нужны двое, и нужно, чтобы Украина тоже хотела заключить соглашение", — сказал политик.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на массированный российский обстрел Киева и других городов Украины в ночь на 24 апреля. Американский лидер призвал Владимира Путина "остановиться" и сесть за стол переговоров.

Также Фокус писал о том, что в результате российской атаки по Киеву 24 апреля погибли родные брат и сестра, дети врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Козлова — 21-летний Никита и 19-летняя София.