Чого Трамп чекає від Путіна: коли буде перемир'я – висновки після зустрічі у Парижі

У четвер, 17 квітня представники України, Європи та США зустрілися у Франції з тим, щоб обговорити шляхи припинення вогню. Чи наблизив мир паризький дипломатичний марафон, з’ясовував Фокус.

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Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом 17 квітня побувала у Франції задля зустрічей щодо врегулювання російсько-української війни. Після тривалої закритої бесіди Емманюеля Макрона з представниками Білого дому Єлисейський палац, не вдаючись у деталі, лаконічно відзвітував, що "акценти були зосереджені на мирних переговорах, спрямованих на припинення російської агресії в Україні, а також на роботі "коаліції рішучих".

Показово, що безпосередньо перед зустріччю з американськими дипломатами і вже після її завершення пан Макрон провів телефонну розмову з Зеленським. Про це останній розповів у своєму Telegram каналі. "Уже вдруге за сьогодні говорив із президентом Франції. Вдячний Емманюелю за лідерство і за роботу в Парижі наших представників: Україна, Франція, Британія, Німеччина та Сполучені Штати. Важливо, що чуємо одне одного, доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки України і всієї нашої Європи. Скоординували подальші контакти й зустрічі. Тривалість миру прямо залежатиме від справедливості позицій у дипломатії та дієвості безпекової архітектури. Дякую всім, хто підтримує", — підкреслив голова держави.

Держсекретар США був у Парижі, щоб зустрітися з президентом Франції щодо припинення вогню в Україні, оскільки Вашингтон і Європа шукають спільну мову щодо припинення бойових дій Фото: Getty Images

Як відомо, українська делегація у складі керівника ОП Єрмака, очільників МЗС Сибіги та МОУ Умєрова 17 квітня провела у Парижі зустрічі в межах "коаліції рішучих", до якої входять понад три десятки країн, а згодом і з американським владним тандемом в особі Рубіо та Віткоффа. Пізніше до дискусії доєдналися французькі, німецькі та британські перемовники. І допоки йшов закритий діалог, Bloomberg із посиланням на джерела розповіло, що під час переговорів європейці начебто вимагали від американської сторони доказів того, що Росія серйозно налаштована на припинення вогню. Крім того, вони просили колег із Вашингтона пояснити, які кроки збирається зробити Дональд Трамп, якщо переговори з Путіним зазнають невдачі. А тим часом сам Дональд Трамп, який раніше уникав конкретики щодо термінів, заявив, що чекає від Путіна відповіді на пропозицію про припинення вогню вже до кінця поточного тижня. "Після цього ми ухвалимо рішення. Я вірю в наближення миру в Україні", — наголосив президент США. Між тим постпред Росії в ООН Василь Небензя невдовзі заявив, що припинення вогню в Україні "поки що нереалістичне".

Після завершення зустрічей делегацій України, США з європейцями голова Держдепу Марко Рубіо провів телефонні переговори з керівником росМЗС Лавровим, який підтвердив готовність Москви до продовження роботи зі США "для усунення першопричин української кризи".

Перед зустріччю з американськими дипломатами і вже після її завершення Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Зеленським Фото: Getty Images

"Рубіо передав своєму російському колезі те саме повідомлення, яке команда США передала європейським союзникам у Парижі: президент Трамп і США хочуть завершення цієї війни і представили всім сторонам контури угоди", — наголошується у повідомленні Держдепу. Там, акцентувавши, що у Парижі відбувся "обнадійливий прийом", підсумували: "Запропоновані США пункти угоди показують, що мир можливий, якщо всі країни дійсно мають на меті завершити конфлікт".

Чи дійсно Трамп планує дистанціюватися від мирного процесу

Після зустрічей у Парижі в глобальному сенсі ситуація не змінилася, вважає політолог Дмитро Левусь. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт наголосив: "Приїзд американської делегації до Франції – це остання комунікативна спроба команди Трампа перед 20 квітня – дедлайном, який вони самі озвучували зробити видимість просування по мирному треку. Тобто, американці усіляко намагаються продемонструвати, що не все так погано і процес триває. Ба більше, Трамп заявив, що чекає відповіді Путіна щодо припинення вогню вже до кінця поточного тижня. Але натомість те, що прозвучало вже після паризьких зустрічей з боку російської сторони не залишає жодних сподівань на те, що мирний прорив до Великодня відбудеться. Звісно, час ще залишається і цілком можливо, що Путін якось відреагує на сигнали Трампа, але в будь-якому разі це буде лише імітацією з боку Російської Федерації".

Експерт вважає, що "контури перемир’я" проглядатимуться більш чіткіше до 30 квітня, коли Трамп відзначатиме 100 днів перебування на президентському посту: "Але і від цієї календарної дати, на мій погляд, не варто очікувати виходу на реальні домовленості щодо припинення вогню, оскільки станом на зараз компромісів не має, тоді як розбіжностей – віз та маленький возик, передусім територіальних. Про це, до речі, знову заявив переговорник Трампа Стів Віткофф".

Експерт вважає, що "контури перемир"я" проглядатимуться більш чіткіше до 30 квітня, коли Трамп відзначатиме 100 днів перебування на президентському посту Фото: Getty Images

Звернувши увагу на те, що Трамп днями продовжив ще на рік рішення адміністрації Байдена щодо санкцій проти РФ та блокування портів для російських суден, Дмитро Левусь констатував: "В той же час у площині заяв, а не конкретних рішень, ми бачимо геть іншу картину. Приміром, пан Віткофф говорить про те, що низку питань з РФ майже вирішено, а Сполучені Штати загалом усіляко намагаються витримати лінію щодо продовження діалогу з Росією. Це наочно проявилося, коли американська делегація не підтримала резолюцію ООН, де Росія згадувалася, як агресор, а також у відмові Вашингтону підписувати заяву G7 з засудженням РФ за вбивства мирних громадян у Сумах. З урахуванням такого курсу Білого дому, російська сторона, прикриваючись імітаційними заявами, "петлятиме" ще достатньо довго". Попри це, Дмитро Левусь прогнозує, що навряд чи подальші рішення адміністрації Трампа проти Росії будуть аж надто жорсткими, враховуючи, що "відверто проросійський персонаж" в обличчі Стіва Віткоффа є ключовим переговорником від США.

"Радше за все, американська адміністрація невдовзі дистанціюється від мирного процесу, ухваливши якісь суто символічні антиросійські рішення "для галочки", — підсумував політолог.

Яким чином участь європейців у переговорах наближає мир

Більш оптимістично паризьку зустріч, зокрема і мирний процес в цілому, оцінює політолог Олексій Якубін. "Зустріч представників України, США та Європи у Парижі є важливою з точки зору перспектив досягнення cease-fire (припинення вогню – Ред.). Ця зустріч, до речі, показала, що ключовим представником Трампа по усім геополітичним питанням є саме Віткофф, який крім того, що у Єлисейському палаці так само гарно, як в приватній резиденції Трампа, більше нічого не розповів. І взагалі — зверніть увагу на інформаційну тишу — це теж важливий нюанс. Адже якби ситуація була "все пропало", відповідні витоки у ЗМІ неодмінно мали б місце. На мій погляд, під час паризьких зустрічей Віткофф доносив до України і до європейців попередньо проаналізовані Вашингтоном відповіді Путіна щодо мирних пропозицій", — зазначив експерт у розмові з Фокусом.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн та державний секретар США Марко Рубіо під час дипломатичної зустрічі в Парижі Фото: Getty Images

Наголосивши, що де-факто європейці, на чому постійно наполягав офіційний Київ, нарешті безпосередньо долучені до процесу, експерт констатував: "Мені здається, що поява європейців у переговорно-мирному кейсі насправді може наблизити нас до режиму припинення вогню, тому що саме участь європейців, зокрема у питанні моніторингу, зможе підтримувати цей режим. І ось вони у грі. Це теж певний сигнал. Тому, попри ситуацію з ракетно-дроновими ударами РФ, які змушують думати лише про ескалацію і про подальші наміри Росії рухатися саме військовим шляхом, я вважаю, що реальні кроки до миру за дипломатичними лаштунками таки робляться".

Політолог переконаний, що Трамп, попри заяву щодо відповіді Путіна до кінця поточного тижня, насправді встановив дедлайн до початку травня: "До цього часу Кремль має чітко сказати або "Так", або "Ні". До речі, наразі багато чуток ходить довкола того, що насправді міг привезти Трампу Віткофф після зустрічі з Путіним. В публічній площині здебільшого обговорюється історія з 5-ма окупованими регіонами, але я думаю, що переговорне поле між США та РФ є значно ширшим".

За підсумками анонсованої зустрічі української делегації з американськими та європейськими партнерами у Лондоні на наступному тижні, констатує Олексій Якубін, можна вже буде говорити напевно, чи стане весна-2025 фінішем активної фази бойових дій. Між іншим, перед відльотом до США, очільник Держдепу США Марко Рубіо у п’ятницю, 18 квітня біля трапу свого літака в паризькому аеропорту Ле Бурже заявив, що Сполучені Штати готові відмовитись від зусиль щодо досягнення миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета.