Били як по Сумах: касетна ракета у Харкові розірвалась у повітрі, постраждалих вже понад 60

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали десятки людей, серед них є діти, і загинув один чоловік. В Харківській ОВА наголосили, що військових об’єктів поблизу немає.

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Актуальну інформацію про ракетний удар по Харкову 18 квітня зібрав Фокус.

Мер Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до понад 60 осіб.

У "Суспільному" з посиланням на міську раду передали, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть. Були вибиті понад 3 тисяч вікон у квартирах і ще 405 — у місцях загального користування. У місцевому медіа "Думка" передали, що російська ракета потрощила школу в Основ'янському районі Харкова.

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: "Думка" Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: "Думка"

У коментарі журналістам голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що було три удари "Іскандерами", в одній з локації ракета розірвалась у повітрі.

"Ми бачимо шрапнель. Тобто, напевно, метою було ураження знову ж максимально цивільного населення", — зазначив він.

Фото уламків "Іскандера", який вдарив по Харкову 18 квітня Фото: "Думка"

Синєгубов проінформував, що одна людина загинула, приблизно 10 постраждалих були госпіталізовані. Серед поранених — п’ятеро дітей, четверо госпіталізованих — у вкрай важкому стані. Попередньо, "Іскандер" розірвався у повітрі, як було під час удару по Сумах.

"Жодних військових об’єктів або підприємств тут немає", — наголосив очільник обладміністрації.

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: Суспільне Харків Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: Суспільне Харків

Він уточнив, що постраждало цивільне підприємство, на якому виробляють господарські товари. У одного працівника — травматична ампутація ноги, його госпіталізували з дуже важким пораненням. Рятувальні роботи на місці "прильоту" вже завершені, всі квартири вже обійшли, але не виключають, що десь ще може бути поранена людина.

"Це касетний "Іскандер", який розривається для того, щоб уразити максимально такими дрібними, скажімо, уламками живу силу. Тобто це наше цивільне населення", — додав Синєгубов.

Терехов у коментарі журналістам також заявив, що ракета розірвалася в повітрі. Через те, що снаряди були касетними, сильно розлетілись уламки, тому такі руйнування.

Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: Суспільне Харків Фото наслідків ракетного обстрілу Харкова 18 квітня Фото: "Думка"

"Ви знаєте, в такий тиждень, по-перше. По-друге, сьогодні Страсна п’ятниця. Це не те що жахливо, це не те що тероризм, це — дійсно, знаєте, я не можу навіть оцінити. Як сказати, висловити словами, хто це такий, в такий час, у святі часи, б’є", — сказав міський голова.

Він підкреслив, що в такий час люди якраз прокидаються та вирушають на роботу. Мер уточнив, що загиблий — чоловік.

Нагадаємо, також 18 квітня ЗС РФ атакували Дніпро й Суми. В Дніпрі вночі невідомі ракети пошкодили фітнес-центр, готель та офісне приміщення. У Сумах внаслідок удару "Шахедів" є одна людина загинула й одна — отримала поранення. Три дрони поцілили по цеху, який виготовляв великодні паски.

Ввечері 17 квітня Миколаїв атакував невідомий реактивний дрон. Міська влада повідомляла, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.