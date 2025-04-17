РФ атакувала Миколаїв невідомим реактивним дроном: що відомо

Миколаївська обласна державна адміністрація повідомила про пожежу на місці влучання. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотник впав на склад у Інгулецькому районі.

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Про влучання дрону повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Повідомлення Віталія Кіма Фото: скриншот

Ввечері 17 квітня о 19.23 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. В той самий час у Миколаєві в одному з районів чули звук вибуху. Вже о 19.30 оголосили відбій тривоги.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про дим після вибуху. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував пост про те, що місто атакував реактивний БпЛА.

"Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують", – повідомив Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що, за попередньою інформацією, житловий сектор не постраждав.

Згодом на Telegram-каналі "Николаевский Ванек" з'явилась інформація про те, що Миколаїв атакувала "пародія з палиць на нашу ракету-дрон".

"Поки не почали це розносити як супервелику небезпеку і новину, повідомлю, що наразі невідомо ніщо про постраждалих, на місці пожежа господарчих товарів: горять швабри, мило та інше. Пожежі служби вже працюють", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня ЗС РФ запустили "Шахеди" по Одесі й підпалили кілька будинків у різних районах міста. Тим часом 17 квітня запалало у військовій частині міста Шуя Іванівської області, у якій дислокується ракетна 112 бригада ЗС РФ.