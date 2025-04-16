Атака "Шахедів" на Одесу: постраждали люди, горіли склади та житловий будинок, — ДСНС (відео)

В ніч на 16 квітня Збройні сили Російської Федерації вдарили дронами-камікадзе "Шахед" по Одесі, внаслідок чого загорілось у кількох точках населеного пункту. Рятувальники прибули на місце подій, щоб впоратись з займаннями. В підсумку росіяни поранили трьох українців, написала Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Про деталі нічного удару дронів РФ по Одесі ідеться у ранковому дописі ДСНС у Telegram-каналі.

Рятувальники повідомили, що за кількома адресами горіли житлові будинки та складські приміщення. Згідно з даними ДСНС, постраждало троє громадян. Зауважується, що на місці злочину РФ працювали психологи та поліцейські.

У дописі служби також є відео з кадрами гасіння пожежі житлового будинку. Бачимо, як пожежники загасили вогонь і здіймається легкий димок над залишками покрівлі. У кадр також потрапили пробиті наскрізь стіни та покручені залишки якихось побутових конструкцій. Одна з мешканок заспокоювала наляканого пса, свідчить запис ДСНС. Крім того, під ворітьми стояли дві жінки старшого віку, яких заспокоювали рятувальники та близькі люди, чути на відео.

"У нас був будинок. Але все буде добре, відбудуємо", — запевнила одна з постраждалих.

Пресслужба ДСНС також показала фотографії з точок російського удару 16 квітня. Бачимо пожежу, яка охопила цивільний будинок, та повністю зруйновану споруду.

Атака "Шахедів" на Одесу - робота пожежників на місці удару ЗС РФ 16 квітня Фото: ДСНС Атака "Шахедів" на Одесу - зруйнована споруда на місці удару ЗС РФ 16 квітня Фото: ДСНС

На іншому фото — розтрощений автомобіль з розбитим склом, а поруч — невідомі руїни та сміття.

Атака "Шахедів" на Одесу - автомобіль, пошкоджений через удар ЗС РФ 16 квітня Фото: ДСНС

Крім того, у кадр потрапила представниця психологічної служби, яка надавали допомогу постраждалій.

Атака "Шахедів" на Одесу - жінка, постражлала від удару ЗС РФ 16 квітня Фото: ДСНС

Атака "Шахедів" на Одесу — деталі

Повітряні сили ЗСУ о 21:32 попередили про хвилю пусків "Шахедів" по півдню України. Командування повідомило, що ворожі безпілотники йшли курсом Чорноморськ-Одеса. Після цього, о 0:06, росіяни запустили ракету, яка пролетіла мимо Миколаєва, але не ясно, чи рухалась вона у бік сусіднього регіону. Близько 1:40 Повітряні сили помітили другу хвилю БПЛА, які прямували у бік Одеської області, ідеться у Telegram-каналі військ.

Зазначимо, Фокус писав про перші хвилини атаки "Шахедів" на Одесу в ніч на 16 квітня. Як підтвердив міський голова Геннадій Труханов, близько 1:50 у місті чули серію потужних вибухів. Після цього місцеві медіа написали, що у місці здійнялась масштабна пожежа, а глава Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що російські дрони пошкодили житловий будинок та цивільну інфраструктуру. По якому об'єкту інфраструктури вдарили росіяни, Кіпер не уточнив.

Нагадуємо, 10 квітня речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про характер повітряних атак РФ під час так званого "Чорноморського та енергетичного перемир'я". Тим часом Повітряне командування доповіло, скільки дронів-камікадзе "Шахед" РФ летіло на Україну в ніч на 14 квітня.