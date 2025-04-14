Україну атакували 62 "Шахеди", є влучання: вибухало у чотирьох областях, горіла лікарня

Збройні сили Російської Федерації атакували Україну 62 дронами-камікадзе "Шахед", які летіли зі сходу та півдня. Повітряні сили України знешкодили 51 ворожий безпілотник, але все ж стались влучання у чотирьох областях. Військові адміністрації повідомили про руйнування та пожежі через російську атаку в ніч на 14 квітня.

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Про наслідки атаки "Шахедів" РФ ідеться у повідомленні Повітряних сил на сторінці Facebook.

Повітряне командування доповіло, що 62 російських безпілотники стартували з трьох полігонів. Один полігон — на сході, поруч з Міллерово Ростовської області. Два — на півдні: Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї РФ та мис Чауда в окупованому Криму. Засоби протиповітряної оборони знешкодили 51 засіб ураження:

знищено 40 "Шахедів" та БпЛА інших типів;

локаційно втрачено 11 безпілотників-імітаторів.

11 російських дронів, ймовірно, не вдалось дістати засобам ППО, свідчить допис командування. Повітряні сили повідомили, що від атаки РФ постраждали чотири області: Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Харківська.

Атака "Шахедів" РФ — деталі

Повітряні сили попередили про старт російських "Шахедів" приблизно о 21–22 год. 13 квітня. Протягом вечора та вночі сигнал тривоги поширювався від східних та південних областей до центру та на захід. Тривога лунала кілька разів протягом ночі у Києві, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Вінниці. Загрозу скасували приблизно о 2 год., вказано у каналі Повітряного командування.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 9:38 14 квітня повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" отримали поранення вісім людей, з них четверо залишаються в лікарні, а інших відпустили додому. Посадовець підтвердив пошкодження лікарні, інфраструктури, СТО, приватних будинків та господарських приміщень.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що вночі російський БпЛА вдарив по території цивільного підприємства та складському приміщенню у Київському районі Харкова. Вогонь охопив площу 1 тис. кв. км, стверджує чиновник. Про поранених людей Синєгубов інформації не навів.

Глава Дніпропетровської ОВА підтвердив атаку російських дронів та повідомив, що засоби ППО збили над регіоном два БпЛА.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав про нічний удар РФ та про роботу ППО. Посадовець запевнив, що "попередньо — без наслідків".

Глави інших військових адміністрацій з областей, в яких лунала тривога, не повідомляли про наслідки російської атаки в ніч на 14 квітня.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки нічного удару РФ по Одесі. Місцеві пабліки повідомили, що Одеську область атакувало приблизно 10 дронів. На фото ДСНС та міського голови Одеси Геннадія Труханова бачимо масштабні пожежі, які охопили цивільні споруди. На фото з постраждалої лікарні — зруйноване приміщення, ймовірно, операційна.

Нагадуємо, 13 квітня аналітики Інституту вивчення війни розповіли про нову тактику дронових атак ЗС РФ, яку росіяни вигадали для виснаження протиповітряної оборони України.